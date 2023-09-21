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Постер к 1-му сезону сериала Лада Голд
Киноафиша Сериалы Лада Голд Сезоны Сезон 1

Lada Gold 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лада Голд»

В 1-м сезоне сериала «Лада Голд» Артур и Павел оказались в одной лодке благодаря своим дедам, которые открыто враждовали между собой. Дед Артура был криминальным авторитетом, а Пашин положил жизнь на то, чтобы расправиться с преступностью в Тольятти. Теперь их внуки оказались под прицелом у сразу трех преступных группировок. Их главари, Лысый, Буба и Гришка-певец, готовы на все, чтобы поймать парней. Но еще большую опасность для главных героев представляет протеже Мидаса беспредельщик Шамрай. Он хочет вернуть награбленное и авторитет. Артуру и Паше приходится научиться доверять друг другу, чтобы уцелеть...

Список серий 1-го сезона сериала «Лада Голд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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