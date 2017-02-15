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Постер к 1-му сезону сериала Сомнение
Киноафиша Сериалы Сомнение Сезоны Сезон 1

Doubt 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 февраля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сомнение »

В 1-м сезоне сериала «Сомнение» известный адвокат Сэди Эллис чувствует, что не может безучастно относиться к своему новому клиенту. Дело в том, что она все больше проникается симпатией к этому обаятельному мужчине, хирургу Билли Бреннану. Согласно материалам следствия, он обвиняется в убийстве своей девушки. Преступление произошло 24 года назад. Также Сэди помогает бывшему судье получить право видеться с супругой, которая страдает от болезни Альцгеймера. Ее дети убеждены, что мать из-за болезни не может узнавать отчима. В связи с этим их сексуальные отношения считаются насилием.

Список серий 1-го сезона сериала «Сомнение » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
15 февраля 2017
Тогда и сейчас Then and Now
Сезон 1 Серия 2
22 февраля 2017
Ядовитая награда Poison Prize
Сезон 1 Серия 3
1 июля 2017
Чистое горение Clean Burn
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2017
Ни слова Not a Word
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2017
Вера Faith
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2017
И что дальше? Where Do We Go from Here?
Сезон 1 Серия 7
22 июля 2017
Хозяин положения / мальчик для битья Top Dog / Underdog
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2017
Видеть, говорить To See, to Tell
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2017
Наконец Finally
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2017
Только если ты согласна I'm in If You Are
Сезон 1 Серия 11
5 августа 2017
Когда время заканчивается Running Out of Time
Сезон 1 Серия 12
12 августа 2017
Возвращение The Return
Сезон 1 Серия 13
12 августа 2017
График выхода всех сериалов
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