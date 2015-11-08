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Постер к 1-му сезону сериала Плоть и кости
Киноафиша Сериалы Плоть и кости Сезоны Сезон 1

Flesh and Bone 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Плоть и кости»

В 1-м сезоне сериала «Плоть и кости» престижная танцевальная труппа ищет новую балерину. Художественный руководитель театра Пол принимает на это место молодую и талантливую Клэр Роббинс. Тем временем стареющая звезда Кайра получает травму, которая мешает ей оставаться в центре внимания, но она не собирается уступать ведущую роль новенькой девушке. Клэр приходится вступить в тяжелое и опасное сражение за свое будущее. Кроме того, ее преследуют порочные соблазны танцевального мира и люди из темного прошлого. Стареющая прима театра Кайра пытается оправиться после травмы и вернуть себе любовь публики. Она ревнует к молодой и успешной Клэр.

Список серий 1-го сезона сериала «Плоть и кости» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пробиваясь Bulling Through
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2015
Пушечное мясо Cannon Fodder
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2015
Разведка Reconnaissance
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2015
Тёмный буги Boogie Dark
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2015
Пропавший без вести M.I.A.
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2015
ВНБ (Восстановлению не подлежит) F.U.B.A.R.
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2015
Форма одежды парадная Full Dress
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2015
Выжженая земля Scorched Earth
Сезон 1 Серия 8
27 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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