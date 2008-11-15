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Постер к 4-му сезону сериала Наша Russia
Киноафиша Сериалы Наша Russia Сезоны Сезон 4

Nasha Russia 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 18
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Наша Russia»

В 4-м сезоне сериала «Наша Russia» в шоу опять появляются новые персонажи. В Пятигорске открывается телеканал «Сев-Кав TV». Ведущим новостей становится горячий кавказский мужчина Жорик Вартанов, который с чрезмерной страстью рассказывает обо всех городских событиях, успевая при этом переругиваться с оператором Рудиком. Рублевские бомжи Сифон и Борода выбиваются в люди и становятся депутатами Прониным и Мамоновым. Педагог-коррупционер Снежана Денисовна раскрывает страшную тайну своего прошлого. А нерешительные парни Славик и Димон отправляются на курорт, чтобы подцепить девчонок.

Список серий 4-го сезона сериала «Наша Russia» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 45
Сезон 4 Серия 1
15 ноября 2008
Серия 46
Сезон 4 Серия 2
22 ноября 2008
Серия 47
Сезон 4 Серия 3
29 ноября 2008
Серия 48
Сезон 4 Серия 4
6 декабря 2008
Серия 49
Сезон 4 Серия 5
13 декабря 2008
Серия 50
Сезон 4 Серия 6
20 декабря 2008
Серия 51
Сезон 4 Серия 7
27 декабря 2008
Серия 52
Сезон 4 Серия 8
31 декабря 2008
Серия 53
Сезон 4 Серия 9
31 декабря 2008
Серия 54
Сезон 4 Серия 10
17 января 2009
Серия 55
Сезон 4 Серия 11
24 января 2009
Серия 56
Сезон 4 Серия 12
31 января 2009
Серия 57
Сезон 4 Серия 13
7 февраля 2009
Серия 58
Сезон 4 Серия 14
14 февраля 2009
Серия 59
Сезон 4 Серия 15
22 февраля 2009
Серия 60
Сезон 4 Серия 16
28 февраля 2009
Серия 61
Сезон 4 Серия 17
7 марта 2009
Серия 62
Сезон 4 Серия 18
14 марта 2009
График выхода всех сериалов
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