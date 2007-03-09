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Постер к 2-му сезону сериала Наша Russia
Киноафиша Сериалы Наша Russia Сезоны Сезон 2

Nasha Russia 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Наша Russia»

Во 2-м сезоне сериала «Наша Russia» на пензенской трассе знакомятся проститутка Эльвира и гаишник Гаврилов. Между ними моментально выстраивается полное взаимопонимание. Тем временем в Вологде страдает от голода и холода семейство уникального в своем роде инспектора ГИБДД Лаптева, который никогда не берет взятки. А в ивановском суши-баре «Белая Ива» трудится официантка Анастасия Кузнецова, мечтающая найти спутника жизни среди своих богатых клиентов. Вновь появляются и давно знакомые герои. Равшана и Джамшута переводят на новый объект. Теперь друзья-гастарбайтеры ремонтируют квартиру звезды Ксении Собчак.

Список серий 2-го сезона сериала «Наша Russia» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 09
Сезон 2 Серия 1
9 марта 2007
Серия 10
Сезон 2 Серия 2
10 марта 2007
Серия 11
Сезон 2 Серия 3
17 марта 2007
Серия 12
Сезон 2 Серия 4
24 марта 2007
Серия 13
Сезон 2 Серия 5
31 марта 2007
Серия 14
Сезон 2 Серия 6
7 апреля 2007
Серия 15
Сезон 2 Серия 7
14 апреля 2007
Серия 16
Сезон 2 Серия 8
21 апреля 2007
Серия 17
Сезон 2 Серия 9
29 апреля 2007
Серия 18
Сезон 2 Серия 10
5 мая 2007
Серия 19
Сезон 2 Серия 11
12 мая 2007
Серия 20
Сезон 2 Серия 12
19 мая 2007
График выхода всех сериалов
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