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Постер к 1-му сезону сериала Наша Russia
Киноафиша Сериалы Наша Russia Сезоны Сезон 1

Nasha Russia 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Наша Russia»

В 1-м сезоне сериала «Наша Russia» действие разворачивается в разных городах нашей необъятной и гордой страны, в которой, впрочем, не обходится и без своих проблем. В московской новостройке не покладая рук трудятся гастарбайтеры Джамшут и Равшан, только вот результат их стараний почему-то совсем не радует «насяльника». В образцовом петербургском доме служит интеллигентный консьерж Людвиг Аристархович, который не упускает возможности насолить своим жильцам. В Таганроге простой трудяга Сергей Беляков общается с телевизором на равных. А в городке Нефтескважинске парочка депутатов пытается разделить между собой ценные ресурсы.

Список серий 1-го сезона сериала «Наша Russia» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
4 ноября 2006
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2006
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
11 ноября 2006
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
18 ноября 2006
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
25 ноября 2006
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
2 декабря 2006
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
9 декабря 2006
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
16 декабря 2006
График выхода всех сериалов
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