Новости о сериале «Наша Russia»

Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка»
Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка» Жанр скетчкома в российской киноиндустрии переживает новое рождение: своим скетчкомом обзавелись практически все платформы. А телеканал ТНТ всегда оставлял для жанра слот и не убирал из эфирной сетки ни «Наша Russia», ни «СашуТаню», чьи новые серии выходят с завидной регулярностью. К выходу на канале нового скетчкома «Демис и Марина» со звездами Comedy Club Демисом Карибидисом и Мариной Кравец мы составили подборку лучших представителей жанра.
16 января 2025 11:42
Телеканал ТНТ готовит фильм «Наша Russia», приуроченный к 8 марта
Телеканал ТНТ готовит фильм «Наша Russia», приуроченный к 8 марта Михаил Галустян называет этот проект «большим экспериментом», но излучает уверенность, что он понравится не только женщинам, но и всем зрителям.
11 сентября 2024 16:47
