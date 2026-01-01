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Места и даты съемок сериала Наша Russia

Основные места съемок сериала Наша Russia

  • Москва, Россия
«Новогодние каникулы отменяются?»: Минтруда наконец-то утвердил график праздничных выходных на 2027 год
Давно выкинула мерзкие вонючие губки для посуды: нашла бесплатную замену, которая не собирает грязь и бактерии
Уходя из дома, всегда кидаю чайный пакетик в унитаз и бед не знаю: волшебный совет от горничной с 30-летним стажем
В СССР был свой Ван Дамм: боевик с ним до сих пор держит оценку 7.2, а вот продолжение оказалось невероятно «жалким»
Маковецкий в «Ликвидации» должен был играть не Фиму: получил важнейшую роль благодаря чужому горю
Милославского должны были арестовать: узнала, чем заканчивался «Иван Васильевич меняет профессию» в первоначальной версии, и обомлела
В этой драме Машков с Колесниковым из «Первого отдела» играют так, что иностранцы «смеялись и кричали»
«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»
Этих актеров Цискаридзе считает светом российской нации: включает все сериалы с их участием
«Ужасное существо с огромной головой и мертвыми глазами»: на IMDb разнесли мульт про нашу Машу — «надеюсь, что медведь от нее устанет и просто сожрет»
«Титаник», «Интерстеллар» и «Хатико», конечно, грустные, но эти 4 советских фильма заставляли рыдать белугой даже самых суровых мужчин
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