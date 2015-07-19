Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Тут 2015, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тут
Киноафиша Сериалы Тут Сезоны Сезон 1

Tut
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Тут» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть первая: Власть Power
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2015
Часть вторая: Предательство Betrayal
Сезон 1 Серия 2
20 июля 2015
Часть третья: Рок Destiny
Сезон 1 Серия 3
21 июля 2015
График выхода всех сериалов
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше