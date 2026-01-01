Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Когда нас видят Награды

Награды и номинации «Когда нас видят»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Победитель
Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie, or Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
 Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
International
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Старые махровые полотенца не рву на тряпки и берегу, как зеницу ока: 8 идей смастерить из них нужные штуки для дома
Всего одна капля — и старые кухонные ножницы режут как новые: даже точильный камень не пригодится
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше