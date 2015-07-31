Меню
Жаркое американское лето: Первый день лагеря 2015, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Сезон 1
Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 июля 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
8
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Жаркое американское лето: Первый день лагеря»
Сезон 1
Лагерь прибывает
Campers Arrive
Сезон 1
Серия 1
31 июля 2015
Обед
Lunch
Сезон 1
Серия 2
31 июля 2015
Деятельность
Activities
Сезон 1
Серия 3
31 июля 2015
Прослушивания
Auditions
Сезон 1
Серия 4
31 июля 2015
Ужин
Dinner
Сезон 1
Серия 5
31 июля 2015
Электро/Город
Electro/City
Сезон 1
Серия 6
31 июля 2015
Вечеринка для персонала
Staff Party
Сезон 1
Серия 7
31 июля 2015
День закончен
Day is Done
Сезон 1
Серия 8
31 июля 2015
