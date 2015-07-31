Меню
Жаркое американское лето: Первый день лагеря
Сезоны
Жаркое американское лето: Первый день лагеря, список сезонов
Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Год выпуска
2015
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Жаркое американское лето: Первый день лагеря»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
31 июля 2015
