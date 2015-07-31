Меню
Постер сериала Жаркое американское лето: Первый день лагеря
Киноафиша Сериалы Жаркое американское лето: Первый день лагеря Сезоны

Жаркое американское лето: Первый день лагеря, список сезонов

Wet Hot American Summer: First Day of Camp
Год выпуска 2015
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Список сезонов сериала «Жаркое американское лето: Первый день лагеря»
Жаркое американское лето: Первый день лагеря - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 31 июля 2015
 
