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Постер к 1-му сезону сериала Дом с сюрпризом
Киноафиша Сериалы Дом с сюрпризом Сезоны Сезон 1

Dom s syurprizom 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом с сюрпризом»

В 1-м сезоне сериала «Дом с сюрпризом» в российском провинциальном городке живет красивая и обаятельная, но не самая успешная девушка по имени Елена Малинина. Она работает штукатурщицей на стройки, и все ее дни похожи один на другой. Единственная надежда для нее выбиться в люди – это найти обеспеченного супруга. Подходящий вариант как раз есть на примете: милый и заботливый парень Валера буквально души в ней не чает и готов жениться хоть сейчас. Однако есть одна проблема: у Валеры строгая и принципиальная мама, которая видит в потенциальной невестке корыстную хищницу. Она готова на все, чтобы отвадить Лену от своего сыночка.

Список серий 1-го сезона сериала «Дом с сюрпризом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 февраля 2009
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 февраля 2009
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 февраля 2009
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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