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Бродяга Кэнсин 2023, 2 сезон
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Бродяга Кэнсин
Сезоны
Сезон 2
Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
23
Продолжительность сезона
9 часов 35 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8
IMDb
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Список серий сериала Бродяга Кэнсин
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
3 октября 2024
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
10 октября 2024
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
17 октября 2024
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
24 октября 2024
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
31 октября 2024
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
7 ноября 2024
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
14 ноября 2024
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
21 ноября 2024
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
28 ноября 2024
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
5 декабря 2024
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
12 декабря 2024
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
19 декабря 2024
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
9 января 2025
Серия 14
Episode 14
Сезон 2
Серия 14
16 января 2025
Серия 15
Episode 15
Сезон 2
Серия 15
23 января 2025
Серия 16
Episode 16
Сезон 2
Серия 16
30 января 2025
Серия 17
Episode 17
Сезон 2
Серия 17
6 февраля 2025
Серия 18
Episode 18
Сезон 2
Серия 18
13 февраля 2025
Серия 19
Episode 19
Сезон 2
Серия 19
20 февраля 2025
Серия 20
Episode 20
Сезон 2
Серия 20
27 февраля 2025
Серия 21
Episode 21
Сезон 2
Серия 21
6 марта 2025
Серия 22
Episode 22
Сезон 2
Серия 22
13 марта 2025
Серия 23
Episode 23
Сезон 2
Серия 23
20 марта 2025
График выхода всех сериалов
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