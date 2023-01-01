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Постер к 1-му сезону сериала Рафферти
Киноафиша Сериалы Рафферти Сезоны Сезон 1

Rafferti 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 1980
Год выпуска 1980
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рафферти»

В 1-м сезоне сериала «Рафферти» события разворачиваются в 60-е годы прошлого века в США. Джек Рафферти служит заместителем главы профсоюза крупного транспортного предприятия. Его главная цель – сместить своего шефа и самому возглавить профсоюз. Сперва им руководят исключительно светлые помыслы, но жажда власти и наживы оказываются сильнее. С каждым днем герой опускается все ниже в моральном плане. Он то раздает взятки должностным лицам, то идет на сделку с мафиози Томми Фарричетти, а то и вовсе продает свою любовницу в сексуальное рабство другому мужчине ради влиятельной поддержки. В итоге Джек предстает перед судом в телеэфире.

Список серий 1-го сезона сериала «Рафферти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 1980
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 1980
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 1980
График выхода всех сериалов
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