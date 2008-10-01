Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Грязные мокрые деньги
Киноафиша Сериалы Грязные мокрые деньги Сезоны Сезон 2

Dirty Sexy Money 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грязные мокрые деньги»

Во 2-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» мистер и миссис Дарлинг устраивают Нику роскошную вечеринку по случаю дня рождения на яхте. Затем они занимаются арестом подозреваемого в убийстве Датча, отца Ника. Ник узнает, что его мать собирается дать показания против Тиш. Ник узнает о связи между ними и отправляется в Париж, чтобы поговорить со своей матерью. Джереми заставляет Нолу признать, что она испытывает к нему чувства, но затем видит ее с Саймоном Элдером. Чейз Александр говорит Кармелите, что собирается сообщить прессе все, что ему известно о причастности Патрика к смерти Эллен и его тайных отношениях с Кармелитой.

 

Список серий 2-го сезона сериала «Грязные мокрые деньги» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Подарок на день рождения The Birthday Present
Сезон 2 Серия 1
1 октября 2008
Семейный адвокат The Family Lawyer
Сезон 2 Серия 2
8 октября 2008
Главный свидетель The Star Witness
Сезон 2 Серия 3
22 октября 2008
Молчание The Silence
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2008
Вердикт The Verdict
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2008
Пострадавшие стороны The Injured Party
Сезон 2 Серия 6
19 ноября 2008
Загородный дом The Summer House
Сезон 2 Серия 7
3 декабря 2008
План The Plan
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2008
Донор органов The Organ Donor
Сезон 2 Серия 9
17 декабря 2008
Факты The Facts
Сезон 2 Серия 10
18 июля 2009
Кабриолет The Convertible
Сезон 2 Серия 11
25 июля 2009
Неожиданное прибытие The Unexpected Arrival
Сезон 2 Серия 12
1 августа 2009
Плохой парень The Bad Guy
Сезон 2 Серия 13
8 августа 2009
График выхода всех сериалов
Related video
За появлением на свет этой актрисы наблюдала вся страна: как так вышло
Переходил границы: фанаты Михалковых придут в ярость от заявления бывшей Кончаловского
Лучше не будет: дочь Артура Конан Дойля потеряла дар речи, увидев эту экранизацию «Шерлока Холмса»
Куда там «Ежику в тумане»: вот какие мультфильмы пугали советских детей до икоты
Такие фамилии на Руси давали только бастардам: увидите список и удивитесь
Этому знаку Зодиака ноябрь 2023 принесет неожиданный сюрприз: точно понравится
Шатунов не сумел скрыть связь сына с детдомом: вот что выяснилось в немецкой полиции
Вождь краснокожих должен был стать звездой: ужаснетесь от судьбы мальчугана из «Деловых людей»
Секрет бодрости Пахмутовой: вот что спасает композитора после смерти Добронравова
Неудачная копия Аллегровой: Соседов унизил певицу, возомнившую себя новой Императрицей
Тест: какая вы нечисть?
Лучше, чем «Сельдь под шубой»: этот советский салат никто не готовит, и очень зря
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше