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Постер к 3-му сезону сериала Моя жизнь - убийство
Киноафиша Сериалы Моя жизнь - убийство Сезоны Сезон 3

My Life Is Murder
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Моя жизнь - убийство»

В 3-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» Алекса расследует дело о гибели молодого преподавателя, который работал в танго-клубе. Реальность оказывается еще необычнее вымысла, когда писателя криминального романа обнаружили мертвым. Алекса хочет доказать невиновность чистокровного скакуна, которого считают виновным в смерти наездника на конном заводе. Затем Алекса расследует убийство в престижном поселке для престарелых, где спокойная жизнь — последнее, чего хотят жители. Когда любитель рождественских огней Пэдди падает с крыши, Алекса понимает, что разгадывает тайну, столь же сложную и запутанную, как и любимые гирлянды Пэдди.

Список серий 3-го сезона сериала «Моя жизнь - убийство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Он принимает два It Takes Two
Сезон 3 Серия 1
29 августа 2022
Ничего конкретного Nothing Concrete
Сезон 3 Серия 2
5 сентября 2022
Родословные Bloodlines
Сезон 3 Серия 3
12 сентября 2022
Деревня The Village
Сезон 3 Серия 4
26 сентября 2022
Тихие огни Silent Lights
Сезон 3 Серия 5
3 октября 2022
Невеста пчелы Bride to Bee
Сезон 3 Серия 6
10 октября 2022
Преломление хлеба Breaking Bread
Сезон 3 Серия 7
17 октября 2022
Газовая соната Gaslight Sonata
Сезон 3 Серия 8
24 октября 2022
Остаться мамой Staying Mum
Сезон 3 Серия 9
31 октября 2022
Восходящий ангел Rising Angel
Сезон 3 Серия 10
1 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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