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Постер к 2-му сезону сериала Моя жизнь - убийство
Киноафиша Сериалы Моя жизнь - убийство Сезоны Сезон 2

My Life Is Murder
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Моя жизнь - убийство»

Во 2-м сезоне сериала «Моя жизнь – убийство» женщина совершает роковой выстрел возле гавани Окленда. Расследование принимает неожиданный оборот, когда за дело берется следователь Алекса Кроу. Следующее дело, за которое принимается главная героиня, связано с гибелью чемпиона по серфингу. Во время расследования Алекса возвращается к своему детскому убежищу. Частная жизнь Алексы и ее работа пересекаются, когда она принимается за дело о гибели весьма успешного трансвестита. Затем Алекса расследует смерть куратора музея и понимает, что это дело имеет к ней непосредственное отношение.

Список серий 2-го сезона сериала «Моя жизнь - убийство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Зов природы Call of the Wild
Сезон 2 Серия 1
9 августа 2021
Океаны врозь Oceans Apart
Сезон 2 Серия 2
16 августа 2021
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 2 Серия 3
23 августа 2021
Смотри не трогай Look Don't Touch
Сезон 2 Серия 4
30 августа 2021
Разбитые мечты Crushed Dreams
Сезон 2 Серия 5
6 сентября 2021
Не спать больше Sleep No More
Сезон 2 Серия 6
20 сентября 2021
Все лучше, чтобы увидеть вас All the Better to See You
Сезон 2 Серия 7
27 сентября 2021
Скрытые жемчужины Hidden Gems
Сезон 2 Серия 8
4 октября 2021
Дикая жизнь Wild Life
Сезон 2 Серия 9
11 октября 2021
Удовольствие и боль Pleasure and Pain
Сезон 2 Серия 10
18 октября 2021
График выхода всех сериалов
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