Моя жизнь - убийство
Цитаты
Цитаты из сериала Моя жизнь - убийство
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Alexa Crowe
Эй, ты не могла бы починить мой Лубеншваген?
Madison Feliciano
Мой папа научил меня, он повар.
Alexa Crowe
О, да, он также научил тебя быть умным му#ом?
Madison Feliciano
[смотрит прямо на Алексу] Нет, я думаю, это я подхватил недавно.
Алекса Кроу
Господи, в будущем всем будет нужно 15 минут личного пространства!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Люси Лоулесс
Lucy Lawless
