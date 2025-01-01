Меню
Цитаты из сериала Моя жизнь - убийство

Alexa Crowe Эй, ты не могла бы починить мой Лубеншваген?
Madison Feliciano Мой папа научил меня, он повар.
Alexa Crowe О, да, он также научил тебя быть умным му#ом?
Madison Feliciano [смотрит прямо на Алексу] Нет, я думаю, это я подхватил недавно.
Алекса Кроу Господи, в будущем всем будет нужно 15 минут личного пространства!
