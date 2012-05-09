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Постер к 1-му сезону сериала Три дня лейтенанта Кравцова
Киноафиша Сериалы Три дня лейтенанта Кравцова Сезоны Сезон 1

Tri dnya lejtenanta Kravcova 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Три дня лейтенанта Кравцова»

В 1-м сезоне сериала «Три дня лейтенанта Кравцова» Великая Отечественная длится уже несколько лет. Восемнадцатилетний лейтенант Кравцов отправляется служить по зову сердца. Он готов разгромить неприятеля и выгнать его из родной страны. После победы главный герой хочет стать преподавателем. Еще не доезжая до штаба, Кравцов выясняет, что взводный командир, как правило, погибает на третий день службы. Он успевает разве что принять взвод да отправиться в весьма безнадежную атаку. Однако Кравцов намерен сломать статистику. Его боевое крещение проходит успешно — герой даже не получает серьезных ранений.

Список серий 1-го сезона сериала «Три дня лейтенанта Кравцова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 мая 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
9 мая 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 мая 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 мая 2012
График выхода всех сериалов
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