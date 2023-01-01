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Постер к 1-му сезону сериала Уважаемый старший брат
Киноафиша Сериалы Уважаемый старший брат Сезоны Сезон 1

Oniisama e… 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уважаемый старший брат»

В 1-м сезоне сериала «Уважаемый старший брат» в центре событий оказывается японская школьница Нанако Мисато. Ее спокойная и уютная жизнь переворачивается с ног на голову, когда она добивается первой личной победы – сама поступает в одну из самых престижных в стране частных академий. Теперь она носит форму, учится манерам и живет по расписанию. К счастью, ее участь разделяет ее близкая подруга Томоко Арикура, которой также удается поступить в эту школу. Они делят общую комнату в общежитии, но кое-что Нанако не может разделить ни с кем – свои тайные письма к названному брату, преподающему уроки в младшей школе.

Список серий 1-го сезона сериала «Уважаемый старший брат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 июля 1991
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 июля 1991
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 июля 1991
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 августа 1991
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 августа 1991
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 августа 1991
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 августа 1991
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 сентября 1991
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
8 сентября 1991
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 сентября 1991
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
22 сентября 1991
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
29 сентября 1991
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
6 октября 1991
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
27 октября 1991
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
3 ноября 1991
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
10 ноября 1991
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
17 ноября 1991
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
24 ноября 1991
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
8 декабря 1991
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
15 декабря 1991
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
22 декабря 1991
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
29 декабря 1991
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
12 января 1992
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
19 января 1992
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
26 января 1992
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
2 февраля 1992
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
23 февраля 1992
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
1 марта 1992
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
8 марта 1992
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
15 марта 1992
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
22 марта 1992
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
29 марта 1992
Серия 33 Episode 33
Сезон 1 Серия 33
5 апреля 1992
Серия 34 Episode 34
Сезон 1 Серия 34
12 апреля 1992
Серия 35 Episode 35
Сезон 1 Серия 35
19 апреля 1992
Серия 36 Episode 36
Сезон 1 Серия 36
26 апреля 1992
Серия 37 Episode 37
Сезон 1 Серия 37
3 мая 1992
Серия 38 Episode 38
Сезон 1 Серия 38
10 мая 1992
Серия 39 Episode 39
Сезон 1 Серия 39
17 мая 1992
График выхода всех сериалов
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