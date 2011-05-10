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Постер к 1-му сезону сериала Наркомовский обоз
Киноафиша Сериалы Наркомовский обоз Сезоны Сезон 1

Narkomovskij oboz 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наркомовский обоз»

В 1-м сезоне сериала «Наркомовский обоз» в 1941 году Комитет обороны СССР выпускает новое постановление. Каждый солдат на фронте должен получить перед боем «100 наркомовских грамм» водки. Эта жидкость не только поднимает боевой дух и облегчает участь парней, но и дезинфицирует раны, помогая избежать заражения. Из тыла на фронт отправляется первый обоз с горючим. Цистерны спирта поручают старшине Филиппову, дав ему в подручные четырех юных солдаток Красной Армии. Сперва задание кажется отряду простым и веселым. Но герои еще не знают, что наперерез им уже стремятся прорвавшие оборону фашистские мотоциклы.

Список серий 1-го сезона сериала «Наркомовский обоз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2011
График выхода всех сериалов
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