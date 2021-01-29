Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Полтергейст" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Загадочные убийства Агаты Кристи
Киноафиша Сериалы Загадочные убийства Агаты Кристи Сезоны Сезон 3

Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»

В 3-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» актер Ричард Планк найден мертвым в трейлере на съемках нового полнометражного фильма. Главная подозреваемая — начинающая актриса Анна Деланж, у которой были непростые сентиментальные отношения с Ричардом. Две молодые модели были убиты с разницей в несколько дней. Первые зацепки приводят Греко в модный журнал Femmes. Комиссар полиции подозревает фотографа Джона Деверса, который любит юных девушек. Греко и Макс проводят расследование в частной клинике косметической хирургии, где проходят лечение представители мировой элиты. Убит молодой хирург, затем застрелен его начальник.

Список серий 3-го сезона сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Ночь, которая не кончается La Nuit qui ne finit pas
Сезон 3 Серия 1
29 января 2021
Фотолаборатория La Chambre Noire
Сезон 3 Серия 2
5 февраля 2021
Лощина Le Vallon
Сезон 3 Серия 3
10 декабря 2021
Умереть на сцене Mourir sur scène
Сезон 3 Серия 4
17 декабря 2021
Когда мыши танцуют Quand les souris dansent
Сезон 3 Серия 5
29 апреля 2022
Пока смерть не разлучит нас Jusqu'à ce que la mort nous sépare
Сезон 3 Серия 6
5 мая 2023
Убийства 3-го типа Meurtres du 3e type
Сезон 3 Серия 7
12 мая 2023
Одним щелчком пальца En un claquement de doigt
Сезон 3 Серия 8
TBA
Mortel karma
Сезон 3 Серия 9
TBA
Meurtres au pensionnat
Сезон 3 Серия 10
TBA
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше