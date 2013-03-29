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Постер к 2-му сезону сериала Загадочные убийства Агаты Кристи
Киноафиша Сериалы Загадочные убийства Агаты Кристи Сезоны Сезон 2

Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 27
Продолжительность сезона 40 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»

Во 2-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» молодая привлекательная блондинка по имени Марлен едет в автобусе и читает газету. Внезапно она видит на страницах объявление о готовящемся убийстве на вечеринке. Сознательная девушка просит водителя остановиться и спешит в полицейское отделение. Вместе со знатоком криминального мира комиссаром Лоуренсом Марлен отправляется к журналистке Алисе, которая бурно праздновала в редакции свое повышение. Больше она не будет вести любовную рубрику. Теперь девушка пишет о криминальных происшествиях. И кажется, ее первый материал уже на подходе.

Список серий 2-го сезона сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Игры с зеркалами Jeux de glaces
Сезон 2 Серия 1
29 марта 2013
Смерть в бокале шампанского Meurtre au champagne
Сезон 2 Серия 2
5 апреля 2013
Безмолвный свидетель Témoin Muet
Сезон 2 Серия 3
22 ноября 2013
Почему не Мартен? Pourquoi pas Martin?
Сезон 2 Серия 4
27 декабря 2013
Вечеринка на Хэллоуин Meurtre à la kermesse
Сезон 2 Серия 5
26 сентября 2014
Карты на столе Cartes sur table
Сезон 2 Серия 6
3 октября 2014
Убийство не выгодно Le crime ne paie pas
Сезон 2 Серия 7
10 октября 2014
Пансион Ванилёс Pension Vanilos
Сезон 2 Серия 8
28 августа 2015
Убить легко Un meurtre est il facile?
Сезон 2 Серия 9
4 сентября 2015
Мадемуазель Мак-Гинти мертва Mademoiselle Mac Ginty est morte
Сезон 2 Серия 10
11 сентября 2015
Смертельная вечеринка Murder Party
Сезон 2 Серия 11
18 сентября 2015
Странное похищение малыша Брюно L'étrange enlèvement du petit Bruno
Сезон 2 Серия 12
26 августа 2016
Конь бледный Le cheval pâle
Сезон 2 Серия 13
2 сентября 2016
Дело Протеро L'affaire Protheroe
Сезон 2 Серия 14
9 сентября 2016
Загадочное происшествие в Стиле La mystérieuse affaire de Styles
Сезон 2 Серия 15
16 сентября 2016
Альбер Мажор был болтлив Albert Major parlait trop
Сезон 2 Серия 16
23 сентября 2016
Человек в коричневом костюме L'Homme au complet marron
Сезон 2 Серия 17
1 сентября 2017
Разбитое зеркало Le Miroir se brisa
Сезон 2 Серия 18
8 сентября 2017
Преступления высокой моды Crimes en haute couture
Сезон 2 Серия 19
15 сентября 2017
Преступление в рождество Le crime de Noël
Сезон 2 Серия 20
22 декабря 2017
Драма в трех действиях Drame en trois actes
Сезон 2 Серия 21
31 августа 2018
Убийство в продаже Meurtres en solde
Сезон 2 Серия 22
7 сентября 2018
Смертельная мелодия Mélodie mortelle
Сезон 2 Серия 23
14 сентября 2018
Дин Дэн Донг Ding Dingue Dong
Сезон 2 Серия 24
5 октября 2018
По направлению к нулю L'Heure zéro
Сезон 2 Серия 25
13 сентября 2019
Свидание со смертью Rendez-vous avec la mort
Сезон 2 Серия 26
20 сентября 2019
Труп за завтраком Un cadavre au petit déjeuner
Сезон 2 Серия 27
31 октября 2019
График выхода всех сериалов
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