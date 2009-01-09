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Постер к 1-му сезону сериала Загадочные убийства Агаты Кристи
Киноафиша Сериалы Загадочные убийства Агаты Кристи Сезоны Сезон 1

Les petits meurtres d'Agatha Christie 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 11
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи»

В 1-м сезоне сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» в центре событий оказывается комиссар Ларозьер — популярная личность в городе. Он полон энергии, а в расследовании преступлений ему всегда сопутствует удача. С помощью своего чутья Ларозьер с легкостью раскрывает любое преступление. От имени правительства Ларозьеру собираются вручить награду. Собираются представители СМИ и почетные гости… но внезапно, прервав церемонию, комиссара приглашают на место нового преступления. Что ж, награждение придется перенести, ведь дело — важнее всего. Жертвой преступления стала привлекательная девушка, которая работала в кафе.

Список серий 1-го сезона сериала «Загадочные убийства Агаты Кристи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Убийства по алфавиту Les meurtres ABC
Сезон 1 Серия 1
9 января 2009
Вышел месяц из тумана Am Stram Gram
Сезон 1 Серия 2
16 января 2009
Отравленное перо La plume empoisonnée
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2009
Дом угрозы La maison du péril
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2009
Кошка и мыши Le chat et les souris
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2010
Я не виновна Je ne suis pas coupable
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2010
Пять поросят Cinq petits cochons
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2011
Поток и отток Le flux et le reflux
Сезон 1 Серия 8
15 апреля 2011
Труп на подушке Un cadavre sur l'oreiller
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2011
Убийство во сне Un meurtre en sommeil
Сезон 1 Серия 10
17 февраля 2012
Убийства в театре Le couteau sur la nuque
Сезон 1 Серия 11
14 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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