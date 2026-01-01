Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева»
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Королева Сондок
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Южная Корея
Почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника: 99% хозяек совершают эту грубую ошибку каждый день
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«Ликвидация», конечно, хороший сериал, но даже в нем нашелся ляп: многие его не замечают, а вот моряки – на раз-два
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Летний тест для любителей кино СССР: угадайте 5 фильмов по легкому платью героини
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