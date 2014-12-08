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Постер к 1-му сезону сериала Уходящая натура
Киноафиша Сериалы Уходящая натура Сезоны Сезон 1

Uhodyashchaya natura 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 декабря 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уходящая натура»

В 1-м сезоне сериала «Уходящая натура» действие разворачивается в конце семидесятых годов. Советская страна в этот период находится «на марше». Выполняются и перевыполняются планы, появляются новые огромные заводы и фабрики, трудовой класс активно готовится к Олимпиаде. Тем временем постановщик Звонарев занят производством картины. Проект посвящен колхозной деревне. Его супруга, которая является актрисой, хочет сниматься в картине. На съемках она ссорится с любовницей своего мужа. Затем Звонарев и его команда ищут места для съемок. В одном из сел Звонарев встречает Катерину, простую колхозницу. 

Список серий 1-го сезона сериала «Уходящая натура» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 декабря 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 декабря 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
9 декабря 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 декабря 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 декабря 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 декабря 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 декабря 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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