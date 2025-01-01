Alan EppesЗнаешь, Дон и Чарли закончили школу в один день.
Terry LakeСпасибо. Дон упоминал об этом. Несколько раз.
Alan EppesЭто добавляет остроты их братскому соперничеству, понимаешь.
Terry LakeУверен, что да. Иметь такого ребенка, как Чарли, должно было создать необычное давление на семью. Сколько лет ему было, когда вы впервые поняли, что он выдающийся?
Alan EppesЕму было три, когда он считал четырехзначные числа в уме. К четырем годам ему потребовались специальные учителя и занятия. Мы с женой — то есть, с его матерью — вложили много времени в его образование. Это Дон был тем, кто должен был привыкнуть заботиться о себе.
Terry LakeЧто ж, он мог к этому привыкнуть, но я не уверен, что он так хорош, как думает.
Alan EppesДа, ему трудно просить о помощи. Ему очень трудно попросить Чарли.
Don EppesНет, приятель, смотри. Пойми, я ценю, что ты переживаешь за меня, но этого не будет.
Charlie EppesСтатистически, ты сейчас мёртв. Ты понимаешь, что это значит? Мужчина целился в твою голову и выстрелил. То, что ты выжил — это аномалия, и маловероятно, что в случае вторичного столкновения будет такой же исход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan EppesТы не собираешься познакомить меня с твоей девушкой?
Charlie EppesТы уже встречал её, она не моя девушка, я её научный руководитель.
Alan EppesЭто значит, что она не может быть твоей девушкой?
Charlie EppesПапа, ты, как бы, завис над нами, а у нас столько работы.
Alan EppesЯ думал, ты уже помогал брату с этим делом.
Charlie EppesТакую сложную штуку нужно было проверять и перепроверять.
Alan EppesЕсть одна вещь, которая есть у тебя и твоего брата общего: в некоторых вещах вы оба очень дотошные; в других - вы полностью пропускаете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie EppesЗнаешь, это не первый раз, когда я получаю любовное письмо. Когда я опубликовал свою первую статью в Американском журнале математики, меня пригласили провести выходные в пансионате в Санта-Барбаре.
Доктор Ларри ФлейнхартХорошо, но, Чарли, ты математик, ты всегда ищешь элегантное решение. Человеческое поведение редко, если вообще когда-либо, бывает элегантным. Вселенная полна этих странных bumps и twists. Знаешь, может быть, тебе стоит сделать своё уравнение менее элегантным, более сложным; менее точным, более описательным. Оно не будет таким красивым, но может работать немного лучше. Чарли, когда ты работаешь над человеческими проблемами, будет боль и разочарование. Ты должен задать себе вопрос: стоит ли это того?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie EppesКогда мы работаем вместе, мы разговариваем и смеёмся, и это придаёт энергию. И я не понимаю, почему это не работает вне офиса. Почему у нас нет о чём поговорить?
Чарли ЭппсТы знаешь, я король в баскетболе, я-к-ям могу кататься на сноуборде, я лучший в видеоиграх, я даже преодолеваю свой страх перед скалолазанием. Но всё равно, я не могу попасть в этот крошечный белый мяч.
Charlie EppesПожалуйста, пойми, иногда я не могу выбирать, над чем работать. Я не могу следовать одной мысли только потому, что хочу или потому, что это необходимо. Я должен работать с тем, что у меня в голове. А сейчас в моей голове вот это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie EppesЭто от кого-то, кто говорит, что она фанатка моей работы по низкоразмерной топологии. И она фанатка моих... волос.
Dr. Larry FleinhardtДа-да, говорит профессор, который никогда не получал менее восторженных отзывов.
Charlie EppesКак и в любой большой группе, есть мнения, охватывающие весь спектр. Однажды у меня была девушка на семинаре по комбинаторике, которая сказала, что я неорганизован и слишком быстро преподаю.
Charlie EppesПринцип неопределенности Гейзенберга. Гейзенберг заметил, что сам факт наблюдения влияет на наблюдаемое; другими словами, когда вы что-то наблюдаете, вы меняете это. Например, электрон, вы знаете, его нельзя действительно измерить, не столкнувшись с ним каким-то образом. Любой физический акт наблюдения требует взаимодействия с формой энергии, такой как свет, и это изменит природу электрона, его траекторию.
Don EppesПодожди. Ты знаешь, у меня по физике была тройка, так что объясни мне, как это связано с делом.
Charlie EppesДон, ты наблюдал за грабителями. Они это знают. Это изменит их действия.
Чарли ЭппсНу да, конечно, люди, которые не смогли её решить, могут так думать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чарли связывает компьютерную игру Сапер с ограблениями банков]
Charlie EppesВидишь эту игру, Ларри? Нужно очистить поля от мин, не подорвав ни одной. Каждый раз, когда ты очищаешь квадрат, открывается числовое значение. Это число показывает, сколько квадратов с минами непосредственно соседствуют с этим квадратом. Это позволяет предсказать, где будет следующая мина, и чем больше квадратов открыто, тем точнее можно предсказать местоположение мин. Шаблон, использованный в этих ограблениях банков, похож на этот вид решения задач. Эти грабители использовали банки, которые они грабят, чтобы понять, какие следующий нужно ограбить.
Voice-over[Закадровый голос во время начальных титров] Мы все используем математику каждый день. Чтобы предсказать погоду. Чтобы узнать время. Чтобы распоряжаться деньгами. Математика — это не только формулы и уравнения. Это логика. Это разумность. Это использование ума для решения самых больших загадок, которые мы знаем.