Alan Eppes Знаешь, Дон и Чарли закончили школу в один день.

Terry Lake Спасибо. Дон упоминал об этом. Несколько раз.

Alan Eppes Это добавляет остроты их братскому соперничеству, понимаешь.

Terry Lake Уверен, что да. Иметь такого ребенка, как Чарли, должно было создать необычное давление на семью. Сколько лет ему было, когда вы впервые поняли, что он выдающийся?

Alan Eppes Ему было три, когда он считал четырехзначные числа в уме. К четырем годам ему потребовались специальные учителя и занятия. Мы с женой — то есть, с его матерью — вложили много времени в его образование. Это Дон был тем, кто должен был привыкнуть заботиться о себе.

Terry Lake Что ж, он мог к этому привыкнуть, но я не уверен, что он так хорош, как думает.