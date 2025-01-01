Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 4исла Цитаты

Цитаты из сериала 4исла

Чарли Эппес Не называй меня Чаком.
Дон Эппес А если я назову тебя 'Чаки'?
Чарли Эппес А если я назову тебя 'Дональд'?
Дон Эппес А если я назову тебя 'ботаником'?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дон Эппс [поднимает бумажный самолетик с пола] Кто это сделал?
Чарли Эппс Я. Почему?
Дон Эппс Ну, крылья здесь немного тонкие, приятель.
Доктор Ларри Флейнхарт Эй, подожди, подожди, дай мне на это посмотреть.
Чарли Эппс Прости, если все мои годы продвинутой прикладной математики оспаривают эту оценку.
Дон Эппс Да, ну, ты прости, если все мои годы в школьном задержании говорят, что я прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Eppes Старик?
Charlie Eppes Я использую это исключительно как нежное обращение, отец.
Alan Eppes Ну, готовься, мой маленький, потому что этот старик собирается дать тебе прикурить.
Charlie Eppes Что ты собираешься делать? Снова жульничать?
Alan Eppes Я достаю настольную игру «Скрабл».
[Алан уходит, а Чарли выглядит напуганным]
Charlie Eppes Э... Э... У... «Скрабл» не хватает одной детали!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Eppes Так что же говорит твоё обучение в области поведенческой науки о взрослом мужчине, который всё ещё живёт с мамой?
Megan Reeves Наверное, то же самое, что и о двух братьях, которые всё ещё таскают еду у папы по три раза в неделю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чарли Эппс [Ларри начал философствовать] Это о чем ты говоришь с Меган за обедом?
Дон Эппс [Дон и Папа удивлены; Ларри смотрит на Чарли, который озорно улыбается] Подождите, погодите-ка. Вы с Меган ходили на обед?
Алан Эппс О, пожалуйста, скажи мне, что ты заказал что-то, кроме белой еды.
[мужчины Эппсы смеются]
Доктор Ларри Фляйнхардт [пытаясь сохранить достоинство] Это была трапеза, разделенная двумя любознательными умами в интеллектуальном поиске.
Чарли Эппс [с широкой улыбкой] Конечно, как и все твои обеды с Дэвидом. О, и с Колби.
Доктор Ларри Фляйнхардт [с фактическим тоном] Вспышка гамма-лучей выделит больше энергии за десять секунд, чем солнце испустит за все свои десять миллиардов лет существования.
Дон Эппс Я понял, как зовут Халка?
Чарли Эппс Эм, Брюс Бэннер.
Дон Эппс Правильно. Я имею в виду, разве гамма-лучи не превратили его в Халка?
Доктор Ларри Фляйнхардт [по-прежнему с фактическим тоном] Они приходят из самых дальних концов вселенной, и после 45 лет мы все еще не уверены в их происхождении.
[поворачивается, чтобы уйти]
Алан Эппс И?
Доктор Ларри Фляйнхардт [уточняюще, с фактическим тоном] И мы ближе к ответу на *это*, чем вы трое когда-либо доберетесь до *этого*.
[слегка усмехается и закрывает за собой дверь]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colby Granger Полковник спецназа сказал, что он ублюдок сына Клинта Иствуда и Йоды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Eppes Итак, о твоём сне?
Charlie Eppes Папу shot#ли. Это произошло во время ограбления в гастрономе. Это было... довольно неприятно.
Don Eppes Да, я уверен...
Charlie Eppes А... мама сделала блины.
Don Eppes [пауза] Блины?
Charlie Eppes [пожимает плечами] Я даже не мечтаю нормально...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colby Granger Вы напали на федерального агента с смертоносным оружием.
Henry Korfelt Это был Volkswagen.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дон Эппс Наверное, я был вдохновлён мистером Гейзенбергом, как и предложил Чарли.
Алан Эппс Гейзенберг? Ты имеешь в виду физика?
Дон Эппс Да.
Алан Эппс О. Твой брат вступает в опасное столкновение с хорошо вооружёнными преступниками, а ты готовишь его лекцией о движении субатомных частиц?
Чарли Эппс Да. Сработало, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Eppes Знаешь, Дон и Чарли закончили школу в один день.
Terry Lake Спасибо. Дон упоминал об этом. Несколько раз.
Alan Eppes Это добавляет остроты их братскому соперничеству, понимаешь.
Terry Lake Уверен, что да. Иметь такого ребенка, как Чарли, должно было создать необычное давление на семью. Сколько лет ему было, когда вы впервые поняли, что он выдающийся?
Alan Eppes Ему было три, когда он считал четырехзначные числа в уме. К четырем годам ему потребовались специальные учителя и занятия. Мы с женой — то есть, с его матерью — вложили много времени в его образование. Это Дон был тем, кто должен был привыкнуть заботиться о себе.
Terry Lake Что ж, он мог к этому привыкнуть, но я не уверен, что он так хорош, как думает.
Alan Eppes Да, ему трудно просить о помощи. Ему очень трудно попросить Чарли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Eppes Привет, пап. Что ты здесь делаешь?
Alan Eppes Ну, мне нравится приходить, когда Чарли проводит одну из этих лекций по математике для дураков. Это единственное время, когда я действительно понимаю, о чем он говорит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Eppes Слушай, пожалуйста, не делай этого.
Charlie Eppes Что делать, Дон? Давай, скажи мне, что именно я делаю. Ты даже не понимаешь, что я делаю.
Don Eppes На самом деле, я понимаю. Дело в том, что я не думаю, что ты понимаешь.
Dr. Larry Fleinhardt Хорошо, я пойду поразмышляю у пруда с кои.
Don Eppes Чарли, смотри, ты помог нам найти этих парней в прошлый раз. Ты можешь сделать это снова. Давай.
Charlie Eppes Почему, чтобы ты снова не получил пулями?
Don Eppes Нет, приятель, смотри. Пойми, я ценю, что ты переживаешь за меня, но этого не будет.
Charlie Eppes Статистически, ты сейчас мёртв. Ты понимаешь, что это значит? Мужчина целился в твою голову и выстрелил. То, что ты выжил — это аномалия, и маловероятно, что в случае вторичного столкновения будет такой же исход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Eppes Ты не собираешься познакомить меня с твоей девушкой?
Charlie Eppes Ты уже встречал её, она не моя девушка, я её научный руководитель.
Alan Eppes Это значит, что она не может быть твоей девушкой?
Charlie Eppes Это, э-э, против правил.
Alan Eppes Да пошли эти правила. Что важнее, учёба или любовь? Уверен, что нет правила против того, чтобы отец научного руководителя приглашал её на свидание.
Charlie Eppes Делай, как знаешь, ради бога.
Amita Ramanujan Спасибо. На самом деле, я занята, мистер Эппес.
Alan Eppes О, действительно?
Amita Ramanujan В Мадрасе мои родители устроили мне брак с другом семьи, неплохим индуистским банкиром из Гоа.
Charlie Eppes Правда? Женишься?
Amita Ramanujan Боже, нет, он полный #$$.
Alan Eppes О.
Charlie Eppes Папа, ты, как бы, завис над нами, а у нас столько работы.
Alan Eppes Я думал, ты уже помогал брату с этим делом.
Charlie Eppes Такую сложную штуку нужно было проверять и перепроверять.
Alan Eppes Есть одна вещь, которая есть у тебя и твоего брата общего: в некоторых вещах вы оба очень дотошные; в других - вы полностью пропускаете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Знаешь, это не первый раз, когда я получаю любовное письмо. Когда я опубликовал свою первую статью в Американском журнале математики, меня пригласили провести выходные в пансионате в Санта-Барбаре.
Dr. Larry Fleinhardt Да? Ты поехал?
Charlie Eppes Ах, мне было четырнадцать. Моя мама должна была сообщить об этом очень смущенной профессоре из Беркли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Эй, эй, не начинай с этим Флейнхартом. Это всего лишь конкурс бумажных самолетиков кафедры физики.
Dr. Larry Fleinhardt Ф-Флейнхарт? С каких пор моя фамилия стала предикативным прилагательным?
Charlie Eppes С тех пор, как твои студенты начали использовать её так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Eppes Ах, я просто немного нервничаю.
Terry Lake Не волнуйся - всё выглядит прекрасно. На самом деле, твоему сыну есть чему у тебя поучиться. Знаешь, куда мы пошли на наше первое свидание?
Don Eppes Ладно, ладно, ладно, ладно.
Terry Lake В прачечную. На ужин была пицца.
Don Eppes Немного профессионализма...
Alan Eppes Не говори... Как интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чарли Эппс Ларри, что-то пошло не так, и я не знаю, что, и теперь, похоже, я не могу даже мыслить.
Доктор Ларри Флейнхарт Ну, дай угадаю: ты пытался решить задачу, связанную с человеческим поведением, и это вышло боком.
Чарли Эппс Да, в общем-то.
Доктор Ларри Флейнхарт Хорошо, но, Чарли, ты математик, ты всегда ищешь элегантное решение. Человеческое поведение редко, если вообще когда-либо, бывает элегантным. Вселенная полна этих странных bumps и twists. Знаешь, может быть, тебе стоит сделать своё уравнение менее элегантным, более сложным; менее точным, более описательным. Оно не будет таким красивым, но может работать немного лучше. Чарли, когда ты работаешь над человеческими проблемами, будет боль и разочарование. Ты должен задать себе вопрос: стоит ли это того?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Когда мы работаем вместе, мы разговариваем и смеёмся, и это придаёт энергию. И я не понимаю, почему это не работает вне офиса. Почему у нас нет о чём поговорить?
Dr. Larry Fleinhardt Знаешь, ты здесь предполагаешь что-то, что я ставлю под сомнение.
Charlie Eppes Что это?
Dr. Larry Fleinhardt Что есть что-то ещё, о чём тебе нужно поговорить. Видишь ли, когда ты смотришь на двух людей, которые не могут говорить о политике или фильмах...
Charlie Eppes Эй, фильмы, я - я могу - я могу говорить о - я только что увидел фильм с пингвинами.
Dr. Larry Fleinhardt Я вижу два выдающихся ума, которые могут общаться на самом чистом уровне, на котором может взаимодействовать мужчина и женщина.
[пауза для размышления]
Dr. Larry Fleinhardt Ладно, второй самый чистый.
Charlie Eppes Любовь геев.
Dr. Larry Fleinhardt Эй, нет ничего лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alan Eppes Да-да, конечно. Мне нужно, чтобы ты пришёл на ужин... к нам, в среду. У меня свидание.
Don Eppes О, правда? Свидание? Эй, это здорово. С кем?
Alan Eppes Ну, это кто-то, кого Арт знает с йоги. Да, её зовут Джилл. Он говорит, что она умная, смешная и, эээ, довольно гибкая. Так что, я, я, э-э, мы ужинаем у нас, и я хотел бы, чтобы ты был там.
Don Eppes Слушай, послушай. Нет. Просто своди её куда-нибудь попроще, у тебя всё получится.
Alan Eppes Слушай, это моё первое свидание за больше чем тридцать пять лет; я хотел бы, чтобы оно было запоминающимся, а не простым.
Don Eppes Простое и запоминающееся вовсе не исключают друг друга. Ты знаешь, какое у меня было любимое свидание? Пепперони пицца в прачечной.
Alan Eppes Да, что объясняет явное отсутствие внуков. Итак, среда, 19:30. Приводи подругу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amita Ramanujan Чарли, откуда у тебя все эти знания об assassинации?
Charlie Eppes Если я скажу, мне придётся тебя у...ллать.
Amita Ramanujan Ладно, серьёзно.
Charlie Eppes Серьёзно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чарли и Аллан играют в гольф, Чарли пытается ударить по мячу, но промахивается]
Аллан Эппс Это уже лучше.
Чарли Эппс Что?
Аллан Эппс Было! Ты почти попал в мяч.
Чарли Эппс Ты знаешь, я король в баскетболе, я-к-ям могу кататься на сноуборде, я лучший в видеоиграх, я даже преодолеваю свой страх перед скалолазанием. Но всё равно, я не могу попасть в этот крошечный белый мяч.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Охранник Что? Вы что делаете?
Чарли Эппс Простое испытание. Это маятник.
Охранник Сэр, вам и маятнику нужно уйти.
Чарли Эппс Хорошо. Он начертил эллипс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Пожалуйста, пойми, иногда я не могу выбирать, над чем работать. Я не могу следовать одной мысли только потому, что хочу или потому, что это необходимо. Я должен работать с тем, что у меня в голове. А сейчас в моей голове вот это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Это от кого-то, кто говорит, что она фанатка моей работы по низкоразмерной топологии. И она фанатка моих... волос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Почему они хотят наши фотографии?
Don Eppes Просто... "Перезванивает" Он знаменитый математик!
Charlie Eppes Не делай этого.
Don Eppes Эй, приходи в форму, Чарли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чарли Эппс Что ты здесь делаешь?
Дон Эппс Привет. Я готов на веселье, как в 1899 году.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Larry Fleinhardt За двадцать лет преподавания я никогда не получал подобных оценок. Скучно - это я! Интеллектуально, э-э, недоступно.
Charlie Eppes Я думал, мы пришли в этот поход, чтобы отвлечь тебя от этой нелепой вещи.
Dr. Larry Fleinhardt Одна-одна студентка даже сказала, что я отстал от жизни в передовых теориях многомерности. Это одно меня не давало спать по ночам.
Charlie Eppes У всех иногда бывают плохие оценки, давай.
Dr. Larry Fleinhardt Да-да, говорит профессор, который никогда не получал менее восторженных отзывов.
Charlie Eppes Как и в любой большой группе, есть мнения, охватывающие весь спектр. Однажды у меня была девушка на семинаре по комбинаторике, которая сказала, что я неорганизован и слишком быстро преподаю.
Dr. Larry Fleinhardt Это довольно точное замечание, на самом деле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чарли Эппс Все – это числа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Eppes Папа, прости, нам нужно идти.
Alan Eppes Конечно, верно. Худше не бывает.
Don Eppes Слушай: алкоголь. Много алкоголя.
Alan Eppes Для кого?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Дон Эппс Три, два, один; действуйте!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Алан Эппс Шах и мат.
Дон Эппс Шах и мат.
Чарли Эппс О, да, я вижу. Вы решили объединиться против меня, да? Это было сделано специально, эта маленькая отвлекающая штука.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Есть еще кое-что, что нужно учесть.
Don Eppes Какое именно?
Charlie Eppes Принцип неопределенности Гейзенберга. Гейзенберг заметил, что сам факт наблюдения влияет на наблюдаемое; другими словами, когда вы что-то наблюдаете, вы меняете это. Например, электрон, вы знаете, его нельзя действительно измерить, не столкнувшись с ним каким-то образом. Любой физический акт наблюдения требует взаимодействия с формой энергии, такой как свет, и это изменит природу электрона, его траекторию.
Don Eppes Подожди. Ты знаешь, у меня по физике была тройка, так что объясни мне, как это связано с делом.
Charlie Eppes Дон, ты наблюдал за грабителями. Они это знают. Это изменит их действия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlie Eppes Парень был таким самодовольным ослом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Ларри Флейнхардт Ты знаешь, что это считается неразрешимой задачей?
Чарли Эппс Ну да, конечно, люди, которые не смогли её решить, могут так думать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Чарли связывает компьютерную игру Сапер с ограблениями банков]
Charlie Eppes Видишь эту игру, Ларри? Нужно очистить поля от мин, не подорвав ни одной. Каждый раз, когда ты очищаешь квадрат, открывается числовое значение. Это число показывает, сколько квадратов с минами непосредственно соседствуют с этим квадратом. Это позволяет предсказать, где будет следующая мина, и чем больше квадратов открыто, тем точнее можно предсказать местоположение мин. Шаблон, использованный в этих ограблениях банков, похож на этот вид решения задач. Эти грабители использовали банки, которые они грабят, чтобы понять, какие следующий нужно ограбить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Доктор Ларри Флейнхардт Знаешь, вот обсуждение: почему мы помним прошлое, а не будущее?
Чарли Эппес Это трудный вопрос, Ларри.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Voice-over [Закадровый голос во время начальных титров] Мы все используем математику каждый день. Чтобы предсказать погоду. Чтобы узнать время. Чтобы распоряжаться деньгами. Математика — это не только формулы и уравнения. Это логика. Это разумность. Это использование ума для решения самых больших загадок, которые мы знаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше