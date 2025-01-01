Mr Boniface
["Это Ум: Еженедельный журнал психиатрических вещей"] Добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше, что то, что происходит сейчас, уже случалось сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы...
[выглядит озадаченным]
Mr Boniface
В любом случае, сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное -
["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Мистеру Бонифасу, потрясённому]
Mr Boniface
Добрый... добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен д-д-д-д-д-дэжавю. Это необычное чувство... довольно необычное...
[говорит с запинкой; звонит телефон, и он поднимает трубку]
[Рука заходит и ставит стакан на стол; Бонифас пьёт и рука уходит]
Mr Boniface
О, спасибо. Это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше.
[телефон; он поднимает трубку]
[рука заходит, как и прежде; он вздрагивает]
Mr Boniface
Спасибо. Это странное чувство, которое мы...
[телефон]
[рука с бокалом]
[вздрагивает и вскрикивает]
Mr Boniface
Слушайте, со мной что-то происходит. Я-Я-эм, думаю, мне лучше пойти к кому-то. Спокойной ночи.
[уходит и садится на психиатрический молоковоз снаружи]
Milkman
Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?
Mr Boniface
Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.
["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Бонифасу в студии, который нервно грызёт ногти. Он видит камеру, кричит от ужаса и выбегает на улицу к молоковозу]
Milkman
Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?
Mr Boniface
Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.
[несколько минут спустя, снаружи у кабинета Доктора Криима, Бонифас выпрыгивает и забегает внутрь]
Dr Cream
Ах, входите. В чём, кажется, дело?
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, оглядывается, озадачен и забегает внутрь]
Dr Cream
Ах, входите. Так в чём, кажется, дело?
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, выглядит более встревоженным и заходит внутрь]
Dr Cream
Ах, входите. В чём, кажется, дело?
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, оглядывается, напуганный, и забегает внутрь, как шоу заканчивается]