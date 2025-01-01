Меню
Цитаты из сериала Воздушный цирк Монти Пайтона

BBC Announcer Мы прерываем эту программу, чтобы подостирать вас и сделать всё в целом раздражающим.
Отшельник Это...
Announcer А теперь нечто совершенно иное.
Критик искусств [Повторяемая фраза] Какой ужасный анекдот!
Кэрол Кливленд [Плача] Но это моя единственная реплика!
'Тезисы' Ведущий Добрый вечер. Сегодня с нами Анна Эльк. Госпожа Анна Эльк.
Мисс Анна Эльк Мисс.
'Тезисы' Ведущий Вы говорите, что у вас есть новая теория о бронтозавре
Мисс Анна Эльк Можно я скажу здесь, Крис, на мгновение, что у меня есть новая теория о бронтозавре.
'Тезисы' Ведущий Совершенно верно.
[долгая пауза]
'Тезисы' Ведущий Ну и что же это?
Мисс Анна Эльк [осматривается, обеспокоенно] Где?
'Тезисы' Ведущий Нет, нет, ваша новая теория.
Мисс Анна Эльк О, какая у меня теория?
'Тезисы' Ведущий Да.
Мисс Анна Эльк О, какая у меня теория. Ну, Крис, ты можешь спросить меня, какая у меня теория.
'Тезисы' Ведущий Я спрашиваю.
Мисс Анна Эльк Отлично для тебя. Ну да, Крис, что же это - эта моя теория. Ну, это вот что - моя теория, которая у меня есть, то есть, которая моя, моя.
'Тезисы' Ведущий Да, я знаю, что она твоя, так что же это?
Мисс Анна Эльк [снова осматривается] Где? О, какая у меня теория? Это она.
[долгий стильный очищающий звук]
Мисс Анна Эльк Моя теория, которая принадлежит мне, такова.
[очищает горло очень громко и резко]
Мисс Анна Эльк Вот как это будет. Следующее, что я собираюсь сказать, это моя теория. Готовы?
'Тезисы' Ведущий [раздосадованно] Да.
Мисс Анна Эльк Моя теория от А. Эльк, скобки, мисс, скобки. Эта теория звучит следующим образом и начинается сейчас. Все бронтозавры тонки с одного конца, гораздо гораздо толще посередине и снова тонкие на другом конце. Это моя теория, она моя, и она принадлежит мне, и я владею ею, и чем она является, тоже.
'Тезисы' Ведущий Вот и все, да?
Мисс Анна Эльк Точно, Крис.
'Тезисы' Ведущий Ну, эта ваша теория, похоже, попала в точку.
Мисс Анна Эльк И она моя.
Г-н Избыток-Никотина Я видел ваше объявление в "Цветном" приложении.
Мошенник Что?
Г-н Избыток-Никотина Цветном приложении.
Мошенник Цветное приложение.
Г-н Избыток-Никотина Да, извините, я не могу произнести букву Б.
Мошенник Ц?
Г-н Избыток-Никотина Да, верно. Это всё из-за травмы, которую я получил, когда был "маленьким" мальчиком. Меня напал летучий мышь.
Мошенник Кошка?
Г-н Избыток-Никотина Нет, летучая мышь.
Кардинал Хименес Никто не ожидает, что Сп -
["КОНЕЦ" появляется на экране]
Кардинал Хименес Ах, блин!
Hungarian [читает из английско-венгерского словаря] Я не буду покупать этот диск, он поцарапан.
Tobacconist Что?
Hungarian Я не буду покупать этот диск, он поцарапан.
Tobacconist Эээ, нет, нет, это... эээ... табачный магазин.
Hungarian Ах! Я не буду покупать этот *табачный магазин*, он поцарапан.
Tobacconist Эээ, нет, нет, табак... эээ... сигареты.
Hungarian Да! "Си-га-рет-та"! Эээ... Моя воздушная подводная лодка полна угрей.
[пауза]
Hungarian Моя воздушная подводная лодка
[показывает "сигареты"]
Hungarian полна угрей.
[показывает "спички"]
Tobacconist О! Спички! Спички.
Hungarian Да! Да, да. Эээ... ты *ХО*чешь... ты *ХО*чешь прийти ко мне? Прыжки, прыжки!
Tobacconist Не думаю, что ты правильно это используешь.
Hungarian Ты большой #у#пец.
Tobacconist Эээ, это будет 66, пожалуйста.
Hungarian Если я скажу, что у тебя красивое тело, будешь ли ты держать это против меня? Я... я больше не заражен.
Tobacconist Могу я?
Hungarian Да! Да!
[отдаёт книгу табачнику]
Tobacconist Стоит 6 и 6... стоит 6 и... ах, вот и мы!
[Табачник говорит что-то по-венгерски, что заставляет венгра ударить его в лицо. В магазин вбегает полицейский.]
Police Officer Что здесь происходит?
Hungarian [к полицейскому] У вас красивые бедра.
Police Officer Что?
Tobacconist Он ударил меня!
Hungarian Снимите трусики, сэр Уильям, я не могу дождаться обеда.
Police Officer [сердитый] ПРАВИЛЬНО!
[Венгра уводят полицейский]
Hungarian Мои соски взрываются от восторга!
Мистер Барнард Что вы хотите?
Человек Мне сказали снаружи, что...
Мистер Барнард Не говори мне этого, ты, сопливый куриный помёт!
Человек Что?
Мистер Барнард Закрой свой гнилой рот, ты, идиот! Твои подобия реально вызывают у меня рвоту, ты пустоголовый, лордоподобный, зловонный извращенец!
Человек Что? Я пришёл сюда для спора.
Мистер Барнард О, о, о, мне жаль, это "хамство". Вам нужна комната 12-А, прямо по коридору.
Человек О, извините. Большое спасибо, извините, спасибо.
Человек [Закрывает дверь]
Мистер Барнард Глупый идиот.
Мистер Вибрирующий Входите.
Мужчина Эм, это правильная комната для спора?
Мистер Вибрирующий Я уже говорил вам один раз.
Мужчина Нет, не говорил.
Мистер Вибрирующий Говорил.
Мужчина Когда?
Мистер Вибрирующий Только что.
Мужчина Нет, не говорил.
Мистер Вибрирующий Говорил.
Мужчина Не говорил.
Мистер Вибрирующий Говорил.
Мужчина Не говорил.
Мистер Вибрирующий Я говорю вам, что говорил.
Мужчина Вы не говорили.
Мистер Вибрирующий О, прошу прощения, минутку. Это пятиминутный спор или полный тридцать минут?
Мужчина О, только пять минут.
Мистер Вибрирующий Ах, спасибо. В любом случае, я говорил.
Мужчина Вы определенно не говорили.
Мистер Вибрирующий Смотрите, давайте проясним ситуацию. Я определенно говорил вам.
Michael Palin Гора Эверест: зловещая, отчуждённая, пугающая. Гора с самыми большими сиськами в мире.
Customer Алло? Я хочу подать жалобу. Алло, мэм?
Pet Shop Owner [поднимаясь из-за стола] Что значит, "мэм"?
Customer Извините, у меня простуда.
Mr. Praline Извините, я хотел бы купить лицензию на рыбу, пожалуйста.
[дежурный указывает на следующую решетку; в камеру]
Mr. Praline У мужчины вывеска неправильная. Я заметил заметное расхождение между этими вывесками почты и деятельностью, которая происходит ниже. Но подождите. Давайте посмотрим, как Дама Удача улыбается моему следующему почтовому приключению.
Arthur Name Что коричневое и звучит как колокол? Навоз!
Voice Over Уважаемый сэр, мне приятно слышать, что ваша студийная аудитория так же сильно не одобряет последний номер, как и я. Как морской офицер, я ужасаюсь подразумеванию, что Королевский флот является прибежищем для каннибализма. Всем известно, что мы сейчас относительно контролируем эту проблему, и именно ВВС сейчас страдают от наибольших потерь в этой области. А как вы думаете, чем Аргайлы питались в Адене? Арфами? Ваш искренне, капитан Б. Дж. Сметвик, в белом винном соусе с шалотом, грибами и чесноком.
Рэймонд Люкшери-Яхт Нет, нет. Пишется Рэймонд Люкшери-Яхт, но читается как Глотко-Гаргулья Мангровая!
Мистер Мусбендер Скажите, у вас здесь есть какое-нибудь сыр?
Генри Уэнслидейл Да, сэр.
Мистер Мусбендер Правда?
Генри Уэнслидейл Нет, не совсем, сэр. Ни кусочка. Я нарочно тратил ваше время, сэр.
Мистер Мусбендер Ну, мне жаль, но боюсь, что я вынужден вас пристрелить.
Генри Уэнслидейл Ладно.
[Мусбендер достаёт пистолет и застреливает Уэнслидейла]
Мистер Мусбендер Какой бессмысленный wasting человеческой жизни.
Carol Cleveland Но это моя единственная реплика!
Mr Boniface ["Это Ум: Еженедельный журнал психиатрических вещей"] Добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше, что то, что происходит сейчас, уже случалось сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы...
[выглядит озадаченным]
Mr Boniface В любом случае, сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное -
["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Мистеру Бонифасу, потрясённому]
Mr Boniface Добрый... добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен д-д-д-д-д-дэжавю. Это необычное чувство... довольно необычное...
[говорит с запинкой; звонит телефон, и он поднимает трубку]
Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.
[Рука заходит и ставит стакан на стол; Бонифас пьёт и рука уходит]
Mr Boniface О, спасибо. Это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше.
[телефон; он поднимает трубку]
Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.
[рука заходит, как и прежде; он вздрагивает]
Mr Boniface Спасибо. Это странное чувство, которое мы...
[телефон]
Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.
[рука с бокалом]
Mr Boniface Спасибо.
[вздрагивает и вскрикивает]
Mr Boniface Слушайте, со мной что-то происходит. Я-Я-эм, думаю, мне лучше пойти к кому-то. Спокойной ночи.
[уходит и садится на психиатрический молоковоз снаружи]
Milkman Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?
Mr Boniface Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.
["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Бонифасу в студии, который нервно грызёт ногти. Он видит камеру, кричит от ужаса и выбегает на улицу к молоковозу]
Milkman Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?
Mr Boniface Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.
[несколько минут спустя, снаружи у кабинета Доктора Криима, Бонифас выпрыгивает и забегает внутрь]
Dr Cream Ах, входите. В чём, кажется, дело?
Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, оглядывается, озадачен и забегает внутрь]
Dr Cream Ах, входите. Так в чём, кажется, дело?
Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, выглядит более встревоженным и заходит внутрь]
Dr Cream Ах, входите. В чём, кажется, дело?
Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.
[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, оглядывается, напуганный, и забегает внутрь, как шоу заканчивается]
Ведущий ТВ А теперь - точная демонстрация плохого настроения.
[солдаты все в унисон кричат]
Солдаты Боже мой! У меня сегодня плохое настроение, два три! Чёрт возьми, два три! Я раздосадован и раздражён, два три! И жутко зол!
[солдаты сердито топают ногами по земле]
Ведущий ТВ А теперь мужчины Второй бронетанковой дивизии с их знаменитой строгой походкой.
Сержант Отряд... *Развернуть*!
[солдаты все хором поют, подражая]
Солдаты Ох, поймай её! Ой, я знаю, кто ты, дорогуша, ты не сможешь себе этого позволить, милая, два три. Я выдеру тебе глаза! Не строй из себя генерала с нами, дорогая, мы все знаем, где ты была, ты военный педик. Два, три, один, два, три, четыре, пять, шесть. Ой! Не смотрите сейчас, девочки, этот парень только что вошёл с тем весёлым цветным сержантом, два три. Ух!
Interviewer Добрый вечер. Сегодня у меня в гостях мистер Норман Сент-Джон Полевалтер, который последние несколько лет противоречит людям. Сент-Джон Полевалтер, почему вы противоречите людям?
Norman St. John Polevaulter Нет!
Interviewer Но... Вы же сказали, что да.
Norman St. John Polevaulter Я совершенно точно не говорил этого!
Interviewer [понимая] О! Понял. Начну заново.
Norman St. John Polevaulter Нет, не начнёте.
Interviewer Тсс! Я понимаю, что вы *не* противоречите людям.
Norman St. John Polevaulter Да, противоречу!
Interviewer И когда вы *не* начали им противоречить?
Norman St. John Polevaulter В 1952.
Interviewer 1952?
Norman St. John Polevaulter 1947!
Interviewer 23 года назад.
Norman St. John Polevaulter Нет!
[Логотип вращающегося глобуса BBC на экране]
Диктор А теперь... еще одна минута "Воздушного цирка Монти Пайтона".
[Логотип вращающегося глобуса BBC продолжается 60 секунд в тишине]
Инспектор Тайгер Теперь позвольте мне представить себя. Извините. Позвольте мне представить себя. Позвольте мне вас представить. Извините минутку.
[бьет себя по голове]
Инспектор Тайгер Позвольте представиться. Я боюсь, мне придётся попросить, чтобы никто не покидал комнату. Позвольте представиться. Я инспектор Тайгер.
Все Тайгер?
Инспектор Тайгер [прыгает] Где? Где? Что? Ах. Я Тайгер. Ты Джейн.
[рычит]
Инспектор Тайгер Прошу прощения, позвольте представиться, я боюсь, мне придётся попросить, чтобы никто не покидал комнату.
Леди Веллопер Почему нет?
Инспектор Тайгер Элементарно. Поскольку тело было найдено в этой комнате, и никто не покидал её. Следовательно... убийца должен быть кто-то в этой комнате.
Полковник Пикеринг Какое тело?
Инспектор Тайгер Кто-то. В этой комнате. Должен быть убийца. Убийца тела — это кто-то в этой комнате, который не должен покидать... оставить тело в комнате не может никто. Никто не оставляет никого или тело с кем-то. Каждый, кто хоть кто-то, должен оставить тело в комнате. Прими таблетки, Тайгер. Каждый с телом, но не с телом – никого нет. Никто не оставляет тело в...
[берёт таблетку]
Инспектор Тайгер Все меня представляют.
[хирург и две медсестры входят с пилой и укладывают Тайгера на стол. В той же гостиной, одна лоботомия позже, голова Тайгера перевязана]
Хирург Теперь для сэра Джеральда.
[выходит]
Инспектор Тайгер Вот и лучше. Теперь я инспектор Тайгер, и мне придётся попросить, чтобы никто не покидал комнату.
[делает палец вверх хирургу]
Инспектор Тайгер Теперь кто-то совершил убийство здесь, и этот убийца - кто-то в этой комнате. Вопрос в том... кто?
Полковник Пикеринг Слушай, тут не было убийства.
Инспектор Тайгер Нет убийства?
Все Нет.
Инспектор Тайгер О, мне это не нравится. Это слишком просто, слишком ясно. Я лучше подожду.
[садится]
Инспектор Тайгер Нет, слишком просто, слишком ясно.
[свет гаснет, вскрик, и выстрел. Тайгер мёртв с бутылкой яда в руке, со стрелой в шее и пулей в голове]
Полковник Пикеринг Боже, он был прав!
Человек Это были не пять минут только что.
Мистер Вибрирующий Я же сказал, что не могу с тобой спорить, пока ты не заплатил.
Человек Я только что заплатил.
Мистер Вибрирующий Нет, ты не заплатил.
Человек Да, заплатил.
Мистер Вибрирующий Нет, не заплатил.
Человек Слушай, я не хочу с этим спорить.
Мистер Вибрирующий Ну, ты не заплатил.
Человек Ага! Если я не заплатил, почему ты споришь? Видишь, я тебя поймал.
Мистер Вибрирующий Не обязательно. Я мог бы спорить в свободное время.
Человек С меня хватит этого.
Мистер Вибрирующий Нет, не хватит.
Т.Ф. Гамби Доктор? Доктор? ДОКТОР!
[он яростно стучит по колоколу, в итоге разбивая его, а также стол и всё, что на нём]
Т.Ф. Гамби ДОКТОР! ДОКТОР! ДОКТОР!
Доктор Гамби [входит доктор Гамби] Здравствуйте!
Т.Ф. Гамби Вы специалист по мозгам?
Доктор Гамби [думает немного] Здравствуйте!
Т.Ф. Гамби Вы специалист по мозгам?
Доктор Гамби Нет. Нет, я не специалист по мозгам. Да! Да, я специалист!
Т.Ф. Гамби У меня болит голова!
Доктор Гамби Ну, давайте посмотрим, мистер Гамби.
[начинает поднимать свитер Гамби]
Т.Ф. Гамби Нет, нет, нет, мой мозг в моей голове.
Доктор Гамби [сильно стучит ему по голове] Он должен вылезти.
Т.Ф. Гамби Что? Вылезти из моей головы?
Доктор Гамби Да. Все его части.
BBC Interviewer Деятельность, которую вы видите за моей спиной, является частью подготовки к новой военно-морской экспедиции на озеро Пахоэ. Человек, отвечающий за эту экспедицию, вице-адмирал сэр Джон Каннингем. Сэр, Джон, здравствуйте.
Vice-Admiral Sir John Cunningham Ах, здравствуйте. Во-первых, я хотел бы извиниться за поведение некоторых моих коллег, которых вы могли видеть ранее, но они из неблагополучных семей, цирковых семей и тому подобное, и они никоим образом не представляют новую современную британскую королевскую флотилию. Это небольшое шумное меньшинство... и позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы подчеркнуть, что в британском флоте нет каннибализма. Абсолютно никакого, и когда я говорю 'никакого', я имею в виду, что существует определенное количество, большее, чем мы готовы признать, но все новые матросы предупреждаются, что если они проснутся утром и найдут у себя на теле следы укусов, они должны немедленно сообщить мне, чтобы я мог предпринять все меры, чтобы замять это дело. И, наконец, некрофилия – это *совершенно недопустимо*.
Alan Ну, на прошлой неделе мы показали вам, как стать гинекологом. А на этой неделе в программе "Как это сделать" мы покажем вам, как играть на флейте, как расщеплять атом, как строить мост с коробчатой балки, как орошать пустыню Сахару и делать огромные новые площади земли пригодными для сельского хозяйства, но сначала вот Джекки расскажет вам, как избавиться от всех известных болезней.
Jackie Привет, Алан.
Alan Привет, Джекки.
Jackie Ну, сначала станьте врачом и откройте чудодейственное средство от чего-то, а затем, когда медицинское сообщество действительно начнет вас замечать, вы сможете им вволю указывать, что делать, и убедиться, что всё делают правильно, чтобы больше никогда не было никаких болезней.
Alan Спасибо, Джекки, отличная идея. Как играть на флейте.
[вытаскивает флейту]
Alan Ну вот, мы здесь. Вы дуете сюда, а здесь двигаете пальцами вверх и вниз.
Noel Отлично, отлично, Алан. Ну, на следующей неделе мы покажем вам, как черные и белые люди могут жить вместе в мире и согласии, а Алан будет в Москве и покажет нам, как помирить русских и китайцев. Так что до следующей недели, пока!
All Пока!
[Интервью с подругой печально известного Динсдейла Пираниаха]
Интервьюер Было ли что-то необычное в Динсдейле?
Подруга Скажу, что нет! Динсдейл был совершенно нормальным человеком во всех отношениях. Кроме того, что он был убеждён, что за ним наблюдает гигантская ёжик, которого он называл Шипастый Норман.
[Позже]
Подруга В последнее время Динсдейл всё больше беспокоился о Шипастом Нормане. Он пришёл к выводу, что Норман спит в ангаре самолётов в аэропорту Лутон.
Ведущий И так, 22 февраля 1966 года, в аэропорту Лутон...
[Кадры с грибовидным облаком]
Ведущий Даже полиция начала обращать внимание.
Man Я хотел бы пожаловаться на людей, которые постоянно мешают всем, жалуясь на тех, кто жалуется. Давно пора с этим что-то сделать.
[16-тонный груз]
Announcer Ну, пусть будет так...
Мистер Маусбендер Скажи мне, у тебя вообще есть сыр?
Генри Уэнслидейл Да.
Мистер Маусбендер Теперь я снова задам тебе тот же самый вопрос, и если ты скажешь "Нет", я застрелю тебя в голову. У тебя есть сыр?
Генри Уэнслидейл [размышляет] Эм, нет.
Мистер Маусбендер [стреляет Генри Уэнслидейлу в голову] Какое бессмысленное wasting человеческой жизни.
[повторяемая фраза]
Шипящий Норман Динсдейл?
Шипастый Норман Динсдейл!
Mr Barnard Убийца — это, в конечном счёте, экстравертированный самоубийца...
Clerk Вы Александр Ялт?
Alexander Yalt [голосом Дерека Ниммо] О, я есть таковой.
Clerk Хватит притворяться.
Alexander Yalt Я есть.
Clerk Господин Ялт, вам предъявлено обвинение в том, что второго января 1970 года вы умышленно, преднамеренно и с злым умыслом выпустили Англо-Венгерский разговорник с намерением нарушить общественный порядок. Какое у вас к этому отношение?
Alexander Yalt Неправ guilty.
Clerk Вы проживаете по адресу 46 Хортон Террас?
Alexander Yalt Да, я проживаю по адресу 46 Хортон Террас.
Clerk Вы президент издательской компании?
Alexander Yalt Я президент издательской компании.
Clerk Ваша компания издает разговорники?
Alexander Yalt Моя компания действительно издает разговорники.
Clerk Вы сказали 46 Хортон Террас?
Alexander Yalt Да
Clerk [ударяет в гонг, как Майкл Майлз] Ах, попался!
Алан Уикер Отец Пьер, зачем вы остались в этой колониальной Кампари-стране, где звон стаканов сливается с шумом миллиона комаров, где водопады и виски смывают заботы уставшего от мира Уикера, где джин с тоником звенят в гироскопическом юбилее чего-то, начинающегося на 'Д'?
Ludovic ['Великая Дебата номер 31: ТВ4 или не ТВ4?'] Здравствуйте. Должен ли быть еще один телевизионный канал или нет? В сегодняшней программе министр вещания, почетный мистер Иан Троут, депутат.
Mr Ian Throat Добрый вечер.
Ludovic Председатель объединенного телеканала Деньги ТВ, сэр Эйб Саппенхайм.
Sir Abe Sappenheim Добрый вечер.
Ludovic Теневой пресс-секретарь телевидения, лорд Кинвуди.
Lord Kinwoodie Здравствуйте.
Ludovic И телевизионный критик, мистер Патрик Лун.
Mr Patrick Loone Здравствуйте.
Ludovic Джентльмены, должен ли быть четвертый телевизионный канал или нет? Иан?
Mr Ian Throat Да.
Ludovic Фрэнсис?
Lord Kinwoodie Нет.
Ludovic Сэр Эйб?
Sir Abe Sappenheim Да.
Ludovic Патрик?
Mr Patrick Loone Нет.
Ludovic Ну вот, двое говорят «да», двое говорят «нет». Мы вернемся снова на следующей неделе, а следующая "Великая Дебата" будет о вмешательстве правительства в вещание и неожиданно будет отменена.
Инвестиционный банкир Теперь,
[глядит в словарь]
Инвестиционный банкир Внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь... Этого там нет!
[появляется в случайные моменты]
Викинг Лимонное карри?
Spreaders Здесь уроки по тому, как получать по голове.
Man Какой глупый концепт!
Брюс Правило 3: Никаких п#диков!
Артур Нэйм Она твоя жена?
Виктор Эм, нет, на самом деле...
Артур Нэйм Ооо, ооо, ну не волнуйся, не хочу тебя отвлекать, я всё про интрижки на одну ночь знаю! Ох, боже, эта музыка не очень, да?
[выбрасывает спокойную пластинку и начинает играть марширующую музыку]
Артур Нэйм Сегодня в пабе слышал одну смешную шутку: Что коричневое и звучит как колокол?
Виктор Как-как?
Артур Нэйм Что коричневое и звучит как колокол?
[Ирис качает головой в недоумении]
Артур Нэйм Навоз!
Victor Вот, убирайтесь, все. Давайте. Убирайтесь! Убирайтесь!
Mr. Equator Прошу прощения?
Victor Я выгнал вас всех! Не могу позволить, чтобы мой дом был забит грязными извращенцами. Теперь смотрите, я даю вам ровно полминуты, после чего вызову полицию, так что убирайтесь!
Mr. Equator Мне не очень нравится тон вашего голоса.
[мужчина шепчет врачу на ухо]
Доктор из банка крови Нет. Простите, но нет.
[мужчина снова шепчет]
Доктор из банка крови Нет, вы не можете сдать мочу вместо крови.
Mr Mousebender И я подумал: "Немного ферментированного творога решит дело," так что я сократил свои занятия уолполингом, вышел на прогулку и проник в ваше заведение, чтобы торговать немного сырами.
Henry Wenslydale Что?
Mr Mousebender Я хочу купить сыр.
Henry Wenslydale О, я подумал, что вы жалуетесь на игрока на бузуки.
Mr Mousebender Нисколько. Я тот, кто наслаждается всеми проявлениями Терпсихоры.
Henry Wenslydale Извините?
Mr Mousebender [с глупым северным акцентом] Оoh, мне нравится хорошая танцевальная музыка - вас заставляют.
Вивьен Смит-Смит-Смит Моему отцу нужна была корзина для мусора.
Интервьюер Добрый вечер. Итак, у нас в студии сегодня человек, который говорит вещи очень обходительным образом. Разве это не так, мистер Пудифут?
Мистер Пудифут Да.
Интервьюер Вы всегда говорили вещи очень обходительным образом?
Мистер Пудифут Да.
Интервьюер Ну, я не могу не заметить, что для человека, который утверждает, что говорит вещи очень обходительным образом, ваши последние два ответа содержат очень мало дискурсивного качества.
[письмо после презентации Британского флота с перцем]
Voice Over Как адмирал, который поднялся по служебной лестнице больше раз, чем вы успели поесть горячих обедов, я хочу присоединиться к своему мужу О.W.A. Giveaway в осуждении этого небрежного искажения нашего современного флота. Британский флот — одна из лучших, самых привлекательных и самых мужественных боевых сил в мире. Я обожаю эти белые расклешённые брюки и ощущение грубой синей сержи на этих упругих ягодицах...
Presenter Боюсь, мы не можем показать вам больше этого письма.
Сеньор Бигглс Мисс Бладдер, напишите письмо.
Мисс Бладдер Да, сеньор Бигглс.
Сеньор Бигглс Не называйте меня "сеньор!" Я не испанец. Вы должны звать меня мистер Бигглс или капитан группы Бигглс, или Мэри Бигглс, если я одет как моя жена, но никогда "сеньор!"
Jacques Montgolfier Не забывай, у нас сегодня вечером ожидается особый гость.
Joseph Montgolfier Га?
Jacques Montgolfier Неужели ты уже забыл? Человек, который дает нам тысячи франков за наши эксперименты.
Joseph Montgolfier Какой человек?
Jacques Montgolfier Анри IV!
Joseph Montgolfier Разве он не мертв?
Jacques Montgolfier Очевидно, что нет.
Mr. Pither Вы морской адмирал сэр Дадли Комптон?
Chinaman Нет. Он умер. У него был сердечный приступ, он выпал из окна на взрывающуюся бомбу и погиб в стрельбе.
Chief Superintendent Lookout [Инспектор Тигер был убит] Этот дом окружен. Я должен попросить никого не покидать комнату. Я — главный суперинтендант Лук-аут.
Lady Velloper Лук-аут?
Chief Superintendent Lookout [прыгает] Что, где? О, я, Лук-аут. Лук-аут из Скотленд-Ярда.
Lady Velloper Почему, что мы увидим?
Chief Superintendent Lookout Извините?
Lady Velloper Что мы увидим, если выглянем из двора?
Chief Superintendent Lookout ...Боюсь, я совсем этого не понимаю. Ага. Труп. Значит, убийца должен быть в этой комнате. Если только у него не очень длинные руки. Скажем, тридцать или сорок футов. Думаю, это исключено.
[начинает смеяться]
Chief Superintendent Lookout Лук-аут из Скотленд-Ярда! Очень хорошо. Итак, теперь мы восстановим преступление. Я сяду здесь. Участковый, выключите свет.
[свет выключен]
Chief Superintendent Lookout Хорошо. Теперь, был крик, ааааааааааааа! Потом, прямо перед тем, как свет включился, раздался выстрел.
[выстрел, свет включен. Лук-аут с стрелой в шее, яд на коленях и пуля в голове]
Assistant Chief Constable Theresamanbehindyer Ладно... ладно, дом окружен, никто не покидает комнату и все такое прочее. Позвольте представиться. Я — помощник главного констебля Тэрезаманбехиндйер.
All Тэрезаманбехиндйер?
Assistant Chief Constable Theresamanbehindyer Ах, ты меня не поймаешь таким старым трюком. Ладно, давайте восстановим преступление. Участковый, ты будешь инспектором Тигером.
Policeman Ладно, сэр. Никто не покидает комнату, так и быть. Я оставлю никого в комнате, где тело. Возьмите таблетки, Тигербоди.
[аплодисменты от других]
Policeman Альф сам себе предложу интроло в левом нижнем углу тела в комнате.
Assistant Chief Constable Theresamanbehindyer Хорошо, очень хорошо. Просто сядь там. Итак, сейчас мы сделаем вид, что свет погас. Участковый, ты закричи.
[участковый кричит]
Assistant Chief Constable Theresamanbehindyer Кто-то стреляет в тебя...
[стреляет в участкового в упор]
Assistant Chief Constable Theresamanbehindyer и дверь открывается...
Chief Constable Fire Никто не движется. Я — главный констебль Фаер.
All Фаер?
Chief Constable Fire [прыгает] Где? Где?
Milkman Пальчиковая игра, пальчиковая игра, человек, который раздает хлеб. Доброе утро, мадам, я психиатр.
Mrs. Pim Ты на меня похожа на разносчика молока.
Milkman [отмечает в блокноте] Хорошо, я на самом деле одет как разносчик молока... ты это заметила. Молодец.
Mrs. Pim Уйди.
Milkman Теперь, мадам, я собираюсь показать вам три числа, и я хочу, чтобы вы сказали мне, замечаете ли вы какую-либо схожесть между ними.
[показывает карточку с номером "3", три раза]
Mrs. Pim Это все число три.
Milkman Нет. Попробуйте снова.
Mrs. Pim Это *все* число три?
Milkman Нет. Это *все* число три.
[пишет]
Milkman Хорошо. Теперь я скажу слово, и я хочу, чтобы вы сказали первое, что придет вам в голову. Сколько пинт вы хотите?
Mrs. Pim Эм... три?
Milkman Йогурт?
Mrs. Pim Эм... нет.
Milkman Сливки?
Mrs. Pim Нет.
Milkman Яйца?
Mrs. Pim Нет.
Milkman [пишет] Хорошо. Так вот, вы явно страдаете от репрессивного комплекса либидо, вероятно, результата несчастливого детства, в сочетании с острой неуверенностью в подростковом возрасте, что привело к снижению комплекса либидо.
Mrs. Pim Вы *и есть* чертов разносчик молока!
Milkman Не кричите на меня, мадам, не употребляйте такой тон. Так вот, я должен попросить вас пройти со мной в молочню и пройти несколько тестов на профпригодность.
Mrs. Pim У меня есть дела поважнее, чем идти в молочню!
Milkman Миссис Рэтбэг! Если позволите заметить, вам явно настоятельно требуется дорогой курс психиатрического лечения. Я не собираюсь говорить, что поездка в нашу молочню вас излечит, но это рассмешит сотни плохо оплачиваемых работников.
Mrs. Pim Ладно... но как же мне добраться домой?
Milkman Я отвезу вас туда и обратно на своем психиатрическом автомобиле.
Mrs. Pim ...Ладно.
Announcer Вы, наверное, заметили, что я не сказал: "А теперь что-то совершенно другое," прямо сейчас. Дело в том, что я не смогу появиться в шоу на этой неделе. Извините за вмешательство.
Ведущий судебного заседания [первый жюри изображает рыбу, плавающую]
Адвокат Пловец!
Ведущий судебного заседания Брасс!
Обвинитель Брайан Фелпс!
Ведущий судебного заседания Нет, нет, нет! Он был ныряльщиком!
Адвокат Эсфирь Уильямс, тогда!
Ведущий судебного заседания Нет, нет! Не будьте глупыми! Как вы можете найти кого-то, кто *не* Эсфирь Уильямс?
Доктор Гамби [нормальным голосом] Очки.
[медсестра дает ему очки]
Доктор Гамби Усы.
[медсестра дает ему усы]
Доктор Гамби Платок.
[медсестра кладет Гамби платок на голову]
Доктор Гамби [голосом Гамби] Я пойду на операцию, я буду оперировать...
[другие Гамби присоединяются]
Т.Ф. Гамби [просыпаясь] Алло?
Доктор Гамби Мы забыли анестезию!
[Гамби влетает сквозь стену]
Гамби [Т. Ф. Гамби] Я буду анестезировать тебя!
[Гамби ударяет Т. Ф. Гамби по голове своим анестезирующим трубкой]
Доктор Теперь я знаю несколько больниц, где пациенты валяются в постелях.
Announcer Я хотел поступить в планирование программ, но, к сожалению, у меня есть диплом...
Полковник Пикеринг А теперь сменим настроение на совсем противоположное.
Старый извращенец Я слышал о унисекс, но сам никогда не пробовал!
Психиатр молочника Имейте в виду, что это всего лишь поверхностная диагностика, сделанная без ознакомления с вашей полной медицинской историей.
Хирург [к пациенту, который истекает кровью над регистрационной формой] О, вы ведь знали номер четыре! Это из «Венецианского купца», даже я это знал!
Man Здравствуйте, я глава Консультативного совета по карьерным вопросам. Я хотел быть танцором, но вот вам и результат...
Michael Palin Кто-то сказал "матрас" мистеру Ламберту?
Нервная женщина средних лет Но в те дни дети были другими. У них не было забито в головы этим картезианским дуализмом!
Clerk Боюсь, это хуже, чем я мог себе изначально представить. Какая странная, странная фраза...
Консультант по профориентации Это лишь один из множества случаев, которые у нас есть в наших Книгах Учетного Бухгалтерства. Мы считаем, что молодые люди должны знать об этом изнурительном социальном заболевании, чтобы понимать... что это просто не стоит того.
Michael Palin У меня с собой профессор Тиддлс из Лидсского университета...
Горец Ну, они же говорили, что Криппен был сумасшедшим, не так ли?
Диктор Криппен был сумасшедшим.
Host [Сам Пекинпа] В своих первых фильмах, «Майор Дюнди», «Дикая банда» и «Соломенные собаки», он показал свою склонность к очень правдивому и сексуально возбуждающему изображению насилия в его наиболее резкой форме.
BBC Announcer А сейчас осталось всего три минуты до Большой Зелёной Штуки!
Announcer Ты ненормальный!
BBC Announcer О, мне так скучно! Мне так чертовски скучно!
Мисс Бладдер Я не куртизанка!
Грязный Старикан Берите их, пока они молоды, а?
[случайно повторяется]
Викинг В любом случае.
Архиепископ О, мистер Беллпитт! У вас такие отёчные ноги! О, мистер Беллпитт! У вас ноги... такие... отё#чные!
Советчик по职业ным вопросам [только что испугал wannabe укротителя льва] Думаю, хватит времени, чтобы найти кусок дерева!
Психиатр Итак, у тебя на кровати девушка, её ноги на камине, и у неё просто отличная грудь...
Трепетная женщина средних лет Пока! И смотри, не попадись на соблазн!
Официант Нет, Мунго! Никогда не убивай клиента!
Bounder Утро, я — Искатель Приключений.
Mr Smoke-Too-Much Привет, я — Курю Слишком Много.
Bounder Ну тогда тебе лучше немного сократить.
Mr Smoke-Too-Much Извините?
Bounder Тебе лучше немного сократить.
Mr Smoke-Too-Much О, я понял. Курю слишком много, так что мне лучше немного сократить.
Bounder Да. Я полагаю, что люди постоянно шутят о твоем имени, а?
Mr Smoke-Too-Much Нет. Я никогда этого не замечал.
Announcer Я придерживаюсь боргоссианской теории смеха как социальной санкции против негибкого поведения.
Анноунсер Вот и миссис Б. Дж. Смешма...
Разные [Мнемоника] Третья буква у меня в чае, но нет в дожде, а целиком — в багажном отделении самолета. Я скажу тебе, где бомба, за фунт.
Пилот с сертификатом BALPA Она в багажном отделении.
Динсдейл [попытка нанести ядерный удар по Спайни Норману]
Диктор Даже полиция начала обращать внимание...
Туповатый футболист Ну, Брайан... Я открываю бутик!
Туповатый футболист Я в первый раз ударил по мячу, и вот он уже в сетке!
Title Card 危機にあえぐ男のアイデンティティ。
Ведущий ТВ Артур Два Сруба Джексон.
Announcer Это немного странно, но детям, похоже, нравится.
Старая Леди Мне уже надоело всё это с#к# на телевидении! Я имею в виду! Я всё время падаю.
Сержант Когда кто-то кладёт в рот вкусный шоколад, они не хотят, чтобы им прокалывали щеки! В любом случае, "Весенний сюрприз" — неточное описание сладости. Боюсь, мне придётся попросить вас сопроводить меня на станцию.
Шоколадье [С одной стороны] Это честный арест!
Сержант Перестань говорить в камеру!
Announcer Мы приносим извинения за ту последнюю шутку, она была неподобающей и очень плохого вкуса. Пожалуйста, помните, что они все из неблагополучных семей, особенно Эрик.
Пролог Красота смиренно сидит на тех, кого она может оценить!
Человек Нет, не сидит!
