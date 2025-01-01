Mr Boniface ["Это Ум: Еженедельный журнал психиатрических вещей"] Добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше, что то, что происходит сейчас, уже случалось сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное чувство, которое иногда возникает, что мы...

[выглядит озадаченным]

Mr Boniface В любом случае, сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен дежавю, это странное -

["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Мистеру Бонифасу, потрясённому]

Mr Boniface Добрый... добрый вечер. Сегодня в "Это Ум" мы исследуем феномен д-д-д-д-д-дэжавю. Это необычное чувство... довольно необычное...

[говорит с запинкой; звонит телефон, и он поднимает трубку]

Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.

[Рука заходит и ставит стакан на стол; Бонифас пьёт и рука уходит]

Mr Boniface О, спасибо. Это странное чувство, которое иногда возникает, что мы уже переживали что-то раньше.

[телефон; он поднимает трубку]

Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.

[рука заходит, как и прежде; он вздрагивает]

Mr Boniface Спасибо. Это странное чувство, которое мы...

[телефон]

Mr Boniface Нет, спасибо, всё в порядке.

[рука с бокалом]

[вздрагивает и вскрикивает]

Mr Boniface Слушайте, со мной что-то происходит. Я-Я-эм, думаю, мне лучше пойти к кому-то. Спокойной ночи.

[уходит и садится на психиатрический молоковоз снаружи]

Milkman Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?

Mr Boniface Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.

["Это Ум" снова с заставкой, затем возвращаемся к Бонифасу в студии, который нервно грызёт ногти. Он видит камеру, кричит от ужаса и выбегает на улицу к молоковозу]

Milkman Эй, разве я не видел тебя где-то раньше?

Mr Boniface Нет, доктор, нет. Со мной происходит что-то очень странное.

[несколько минут спустя, снаружи у кабинета Доктора Криима, Бонифас выпрыгивает и забегает внутрь]

Dr Cream Ах, входите. В чём, кажется, дело?

Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.

[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, оглядывается, озадачен и забегает внутрь]

Dr Cream Ах, входите. Так в чём, кажется, дело?

Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.

[снаружи, он выпрыгивает с молоковоза, выглядит более встревоженным и заходит внутрь]

Dr Cream Ах, входите. В чём, кажется, дело?

Mr Boniface У меня есть это ужасное чувство дежавю.