Воздушный цирк Монти Пайтона Места съёмок

Места и даты съемок сериала Воздушный цирк Монти Пайтона

Основные места съемок сериала Воздушный цирк Монти Пайтона

  • Болтон, Большой Манчестер, Англия, Великобритания
  • Илкли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • ул. Краун, Айлсуорт (Твикенхэм), Великобритания
  • Солтейр, Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Кейгли, Брэдфорд, Вест-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Хитон, Брадфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
  • Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
  • Бейлдон, Шипли, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
  • Маннингем, Брадфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Лейстердайк, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Андерклифф, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
  • Грейт-Хортон, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Великобритания
  • Илкли-Мур, Илкли, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Студия
Телецентр BBC, Вуд-Лэйн, Шепардс-Буш, Лондон, Великобритания
Рой Грин
Хершэм, Суррей, Великобритания
