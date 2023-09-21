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Постер к 1-му сезону сериала Трепачи
Киноафиша Сериалы Трепачи Сезоны Сезон 1

Trepachi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трепачи»

В 1-м сезоне сериала «Трепачи» Данил живет в родном провинциальном городке, где ему с его амбициями никак не развернуться. У парня есть талант, и он мечтает стать популярным стендап-комиком, но на местных вечерах с открытым микрофоном особо не прославишься. Поэтому герой собирает вещи и отправляется в столицу без гроша в кармане. Мечты – это очень хорошо, но, когда доходит до дела, Даня понимает, что ему даже не у кого остановиться в Москве. Он снимает маленькую комнатушку в квартире ворчливого старика Вячеслава Соколова. Сначала арендодатель кажется ему неприятной личностью, но выясняется, что в прошлом Вячеслав – известный сатирик.

Список серий сериала Трепачи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
3 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 октября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 октября 2023
График выхода всех сериалов
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