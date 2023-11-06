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Постер к 1-му сезону сериала Праздники
Киноафиша Сериалы Праздники Сезоны Сезон 1

Prazdniki
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Праздники»

В 1-м сезоне сериала «Праздники» две сестры очень дорожат друг другом, но постоянно во всем соревнуются. Сейчас девушки уже стали взрослыми, и на повестке дня остается главная тема – кто из них раньше и успешнее построит свое личное счастье. Пока что младшая опережает. У нее уже есть избранник, который должен присоединиться к семье на традиционных первомайских шашлыках. Старшая же только готовится познакомить своего нового парня с родителями. Но расклад может сильно измениться после долгожданного семейного праздника. Ведь родители девушек не абы кто, а преподавательница университета МВД и бывший эмчээсник.

График выхода новых серий Праздники 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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