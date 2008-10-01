Меню
Грязные мокрые деньги 2007 - 2009, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Грязные мокрые деньги
Dirty Sexy Money 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грязные мокрые деньги»

Во 2-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» мистер и миссис Дарлинг устраивают Нику роскошную вечеринку по случаю дня рождения на яхте. Затем они занимаются арестом подозреваемого в убийстве Датча, отца Ника. Ник узнает, что его мать собирается дать показания против Тиш. Ник узнает о связи между ними и отправляется в Париж, чтобы поговорить со своей матерью. Джереми заставляет Нолу признать, что она испытывает к нему чувства, но затем видит ее с Саймоном Элдером. Чейз Александр говорит Кармелите, что собирается сообщить прессе все, что ему известно о причастности Патрика к смерти Эллен и его тайных отношениях с Кармелитой.

 

Сезон 1
Сезон 2
Подарок на день рождения The Birthday Present
Сезон 2 Серия 1
1 октября 2008
Семейный адвокат The Family Lawyer
Сезон 2 Серия 2
8 октября 2008
Главный свидетель The Star Witness
Сезон 2 Серия 3
22 октября 2008
Молчание The Silence
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2008
Вердикт The Verdict
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2008
Пострадавшие стороны The Injured Party
Сезон 2 Серия 6
19 ноября 2008
Загородный дом The Summer House
Сезон 2 Серия 7
3 декабря 2008
План The Plan
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2008
Донор органов The Organ Donor
Сезон 2 Серия 9
17 декабря 2008
Факты The Facts
Сезон 2 Серия 10
18 июля 2009
Кабриолет The Convertible
Сезон 2 Серия 11
25 июля 2009
Неожиданное прибытие The Unexpected Arrival
Сезон 2 Серия 12
1 августа 2009
Плохой парень The Bad Guy
Сезон 2 Серия 13
8 августа 2009
