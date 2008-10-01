Во 2-м сезоне сериала «Грязные мокрые деньги» мистер и миссис Дарлинг устраивают Нику роскошную вечеринку по случаю дня рождения на яхте. Затем они занимаются арестом подозреваемого в убийстве Датча, отца Ника. Ник узнает, что его мать собирается дать показания против Тиш. Ник узнает о связи между ними и отправляется в Париж, чтобы поговорить со своей матерью. Джереми заставляет Нолу признать, что она испытывает к нему чувства, но затем видит ее с Саймоном Элдером. Чейз Александр говорит Кармелите, что собирается сообщить прессе все, что ему известно о причастности Патрика к смерти Эллен и его тайных отношениях с Кармелитой.