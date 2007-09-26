Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит

В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум

Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей

«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)

«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»

«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»

«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)

«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)

Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1

Белый халат, стетоскоп и немного романтики: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с медсёстрами? (тест)