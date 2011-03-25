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Постер к 3-му сезону сериала Бэтмен: Отвага и смелость
Киноафиша Сериалы Бэтмен: Отвага и смелость Сезоны Сезон 3

Batman: The Brave and the Bold 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 16
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Бэтмен: Отвага и смелость»

В 3-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» на Супермена воздействует Красный криптонит, и он становится суперпридурком. Бэтмен должен помешать ему разрушить свою репутацию и многое другое. Джокер объединяется с героем-преступником и вдохновителем, Плакальщиком, чтобы победить своего заклятого врага Бэтмена. Герои меняются ролями. Бэт-обезьяна спасает Бэтмена и Робина от Женщины-кошки. Позже Бэтмена кусает вампир, и он нападает на своих друзей из Международной Лиги Справедливости. Затем Аквамен, Капитан Марвел, Пластиковый Человек и Зеленая Стрела пытаются заменить Бэтмена, который получил ранение.

Список серий 3-го сезона сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Битва супергероев! Battle of the Superheroes!
Сезон 3 Серия 1
25 марта 2011
Бэт-Майт представляет: самые странные дела Бэтмена! Bat-Mite Presents: Batman's Strangest Cases!
Сезон 3 Серия 2
1 апреля 2011
Злобный мистер Разум! The Malicious Mr. Mind!
Сезон 3 Серия 3
8 апреля 2011
Джокер: Гнусный и подлый! Joker: The Vile and Villainous!
Сезон 3 Серия 4
15 апреля 2011
Тень мыши! Shadow of the Bat!
Сезон 3 Серия 5
22 апреля 2011
Ночь Бэтмена! Night of the Batmen!
Сезон 3 Серия 6
29 апреля 2011
Насмешка Звездного Сапфира! Scorn of the Star Sapphire!
Сезон 3 Серия 7
16 сентября 2011
Тайм-аут для мести! Time Out for Vengeance!
Сезон 3 Серия 8
23 сентября 2011
Меч Атома! Sword of the Atom!
Сезон 3 Серия 9
30 сентября 2011
Триумвират ужаса! Triumvirate of Terror!
Сезон 3 Серия 10
7 октября 2011
Начала без прикрас! Bold Beginnings!
Сезон 3 Серия 11
14 октября 2011
Беспомощный! Powerless!
Сезон 3 Серия 12
21 октября 2011
Кризис: 22,300 миль над Землей! Crisis: 22,300 Miles Above Earth!
Сезон 3 Серия 13
28 октября 2011
Четырех-звездное представление! Four Star Spectacular!
Сезон 3 Серия 14
4 ноября 2011
Западня Чертенка! Mitefall!
Сезон 3 Серия 15
18 ноября 2011
Маска Мэтч Мэлоуна ! The Mask of Matches Malone!
Сезон 3 Серия 16
5 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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