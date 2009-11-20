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Постер к 2-му сезону сериала Бэтмен: Отвага и смелость
Киноафиша Сериалы Бэтмен: Отвага и смелость Сезоны Сезон 2

Batman: The Brave and the Bold 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
О чем 2-й сезон сериала «Бэтмен: Отвага и смелость»

Во 2-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмену и Капитану Марвелу предстоит иметь дело с Блокбастером. Позже Бэтмену приходится принять участие в гонках как с героями, так и со злодеями. В это момент на карте оказывается судьба всего мира. Бэтмен и Пластиковый Человек объединяются, чтобы спасти разведчиков. Затем им двоим приходится иметь дело с Резиновой Шеей и Воздушным Змеем, которые жаждут воплотить в жизнь свой план мести. Они нацелены на семью Пластикового Человека. Синий Жук попадает в беду на Оа, когда Корпорация Зеленых Фонарей пытается арестовать его за хранение скарабея.

Список серий 2-го сезона сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Смертельная гонка в забвение! Death Race to Oblivion!
Сезон 2 Серия 1
20 ноября 2009
Длинная рука закона! Long Arm of the Law!
Сезон 2 Серия 2
11 декабря 2009
Месть Предела! Revenge of the Reach!
Сезон 2 Серия 3
1 января 2010
Невероятные приключения Аквамена! Aquaman's Outrageous Adventure!
Сезон 2 Серия 4
8 января 2010
Золотой век справедливости! The Golden Age of Justice!
Сезон 2 Серия 5
15 января 2010
Соседи собираются! Sidekicks Assemble!
Сезон 2 Серия 6
22 января 2010
Столкновение металлических мужчин! Clash of the Metal Men!
Сезон 2 Серия 7
29 января 2010
Летучая мышь разделена! A Bat Divided!
Сезон 2 Серия 8
5 февраля 2010
Супер-Бэтмен Планеты X! The Super-Batman of Planet X!
Сезон 2 Серия 9
26 марта 2010
Сила Шазама! The Power of Shazam!
Сезон 2 Серия 10
2 апреля 2010
Холод ночи! Chill of the Night!
Сезон 2 Серия 11
9 апреля 2010
Гориллы среди нас! Gorillas in Our Midst!
Сезон 2 Серия 12
16 апреля 2010
Осада Старро!: Часть 1 The Siege of Starro! (1)
Сезон 2 Серия 13
17 сентября 2010
Осада Старро!: Часть 2 The Siege of Starro! (2)
Сезон 2 Серия 14
24 сентября 2010
Реквием по Алому Спидстеру! Requiem for a Scarlet Speedster!
Сезон 2 Серия 15
1 октября 2010
Последний патруль! The Last Patrol!
Сезон 2 Серия 16
8 октября 2010
Угроза мадников! Menace of the Madniks!
Сезон 2 Серия 17
15 октября 2010
Император Джокер! Emperor Joker!
Сезон 2 Серия 18
22 октября 2010
Заговор крест-накрест! The Criss Cross Conspiracy!
Сезон 2 Серия 19
29 октября 2010
Чума прототипов! The Plague of the Prototypes!
Сезон 2 Серия 20
5 ноября 2010
Плачьте, борцы за свободу! Cry Freedom Fighters!
Сезон 2 Серия 21
12 ноября 2010
Рыцари завтрашнего дня! The Knights of Tomorrow!
Сезон 2 Серия 22
19 ноября 2010
Дарксайд спускается! Darkseid Descending!
Сезон 2 Серия 23
3 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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