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Постер к 1-му сезону сериала Бэтмен: Отвага и смелость
Киноафиша Сериалы Бэтмен: Отвага и смелость Сезоны Сезон 1

Batman: The Brave and the Bold 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Бэтмен: Отвага и смелость»

В 1-м сезоне сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» Бэтмен и Синий Жук пытаются остановить астероид, но в результате оказываются на далекой планете и вступают в схватку с Канджаром Ро. Затем главный супергерой вместе с Пластиковым Человеком должен помешать Горилле Гродду использовать техническое устройство, с помощью которого он собирается превратить всех людей в приматов. Бэтмен посещает Аквамена во время расследования необычной сейсмической активности. Там супергерой обнаруживает, что брат Аквамена Орм сотрудничает с Черной Мантой. Они вместе разрабатывают план по завоеванию Атлантиды.

Список серий 1-го сезона сериала «Бэтмен: Отвага и смелость» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Восхождение Синего Жука The Rise of the Blue Beetle!
Сезон 1 Серия 1
13 ноября 2008
Ужас Острова Динозавров Terror on Dinosaur Island!
Сезон 1 Серия 2
20 ноября 2008
Подводное зло Evil Under the Sea!
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2008
Рождественский переполох Invasion of the Secret Santas!
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2008
День Темного рыцаря Day of the Dark Knight!
Сезон 1 Серия 5
2 января 2009
Вторжение Изгоев Enter the Outsiders!
Сезон 1 Серия 6
9 января 2009
Возвращение Дэдмена Dawn of the Dead Man!
Сезон 1 Серия 7
16 января 2009
Смерть Синего Жука Fall of the Blue Beetle!
Сезон 1 Серия 8
23 января 2009
Путешествие к центру Бэтмена Journey to the Center of the Bat!
Сезон 1 Серия 9
30 января 2009
Глаза Десперо! The Eyes of Despero!
Сезон 1 Серия 10
6 февраля 2009
Возвращение Грозных Клыков! Return of the Fearsome Fangs!
Сезон 1 Серия 11
20 февраля 2009
Глубокое прикрытие для Бэтмена! Deep Cover for Batman!
Сезон 1 Серия 12
27 февраля 2009
Игра окончена для Человека-совы! Game Over for Owlman!
Сезон 1 Серия 13
6 марта 2009
Тайна в космосе! Mystery in Space!
Сезон 1 Серия 14
13 марта 2009
Испытания демона! Trials of the Demon!
Сезон 1 Серия 15
20 марта 2009
Ночь Охотницы! Night of the Huntress!
Сезон 1 Серия 16
8 мая 2009
Угроза пещерного человека-завоевателя! Menace of the Conqueror Caveman!
Сезон 1 Серия 17
15 мая 2009
Цвет мести! The Color of Revenge!
Сезон 1 Серия 18
22 мая 2009
Легенды темного клеща! Legends of the Dark Mite!
Сезон 1 Серия 19
29 мая 2009
Приветствую Торнадо Тирана! Hail the Tornado Tyrant!
Сезон 1 Серия 20
5 июня 2009
Дуэль двойников! Duel of the Double Crossers!
Сезон 1 Серия 21
12 июня 2009
Последняя летучая мышь на Земле! The Last Bat on Earth!
Сезон 1 Серия 22
19 июня 2009
Когда OMAC атакует! When OMAC Attacks!
Сезон 1 Серия 23
16 октября 2009
Беспредел музыкального мейстера! Mayhem of the Music Meister!
Сезон 1 Серия 24
23 октября 2009
Внутри аутсайдеров! Inside the Outsiders!
Сезон 1 Серия 25
6 ноября 2009
Судьба Равноденствия! The Fate of Equinox!
Сезон 1 Серия 26
13 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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