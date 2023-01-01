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Киноафиша Сериалы Бэтмен: Отвага и смелость Сезоны

Бэтмен: Отвага и смелость, список сезонов

Batman: The Brave and the Bold 6+
Год выпуска 2008
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Cartoon Network
Список сезонов сериала «Бэтмен: Отвага и смелость»
Бэтмен: Отвага и смелость - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 13 ноября 2008 - 13 ноября 2009
 
Бэтмен: Отвага и смелость - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 20 ноября 2009 - 3 декабря 2010
 
Бэтмен: Отвага и смелость - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
16 эпизодов 25 марта 2011 - 5 декабря 2011
 
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