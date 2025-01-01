Постеры сериала «Бэтмен: Отвага и смелость»

Если осенняя хандра наступает, включайте эти 3 фильма: идеальны для дождливых и промозглых вечеров

Семь сериалов подряд: «Триикс Медиа» создала для НТВ хиты года — от «Невского 8» до «Ничьи в пользу КГБ»

«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

Засмотрели «Озимандию» до дыр? У «Во все тяжкие» есть достойный конкурент от HBO — приблизился к рейтингу 10 на IMDb

Паттинсон, Стюарт, освобождайте график! Спустя 17 лет «Сумерки» могут получить продолжение — Майер перепишет старый канон

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Звезда «Уэнсдей» сыграет важнейшую роль в новом «Человеке-Пауке»: но у фанатов «рыжули» из «Очень странных дел» поводов для радости поубавилось

Прости, Тони Старк: у Тома Холланда есть любимый момент в киновселенной Marvel — и он бы хотел пережить его снова

В 2010-м пугал как «Ведьма из Блэр»: культовый низкобюджетный хоррор получит ремейк — спустя 15 лет он может стать еще страшнее

Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных