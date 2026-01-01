Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бэтмен: Отвага и смелость Награды

Награды и номинации «Бэтмен: Отвага и смелость»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Номинант
Возвращаюсь в «Ермолино» только ради этих 3 продуктов — дешевле и вкуснее, чем в любом супермаркете
Смазываю стенки холодильника маслом — и забываю про уборку на полгода: работает безотказно
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
Этот тест собаке друг, это знают все вокруг: сложная викторина для тех, кто узнает всех хвостатых из кино
Нолан за 5 дней похоронил дорогущий исторический эпос Снайдера: царь Леонид и компания спартанцев все-таки покорились
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Про «Первый отдел» забудьте – лучшую роль Колесников сыграл в русском «Шерлоке»: вы точно не узнаете Брагина в новинке НТВ (видео)
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше