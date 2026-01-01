Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Частная жизнь»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Сказка на острове
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Сказка на острове
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Сказка на острове
Сыгаджик, Измир, Турция
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
«Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность
Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?
Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов
Пока Фродо спасал мир, стал пенсионером: узнали настоящий возраст хоббитов из «Властелина колец» — среди них есть даже подросток
«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон
«Смеялся там, где должен был плакать»: Ефремов из тюрьмы помог «Окко» снять лучший российский сериал 2026 года
«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+
Наши опять в Голливуде: создатели «Джона Уика» запускают новую франшизу — в касте Колокольников и звезда «Шерлока»
Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»
Это сказал Остап Бендер или Семен Горбунков? Тест по цитатам для выросших на «12 стульях» и «Бриллиантовой руке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667