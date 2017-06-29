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Постер к 3-му сезону сериала Зоо-Апокалипсис
Киноафиша Сериалы Зоо-Апокалипсис Сезоны Сезон 3

Zoo 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 3-й сезон сериала « Зоо-Апокалипсис»

В 3-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» героям наконец удается справиться с нашествием животных-мутантов. Однако цена победы оказывается слишком высокой. Химикат, который помогает излечить зараженных зверей, действует на людей как стерилизующее средство. Со дня победы над пандемией проходит 10 лет, и человечество осознает, что количество новорожденных младенцев уменьшается с каждым годом, приближаясь к критической точке невозврата. Тем временем из экспериментальной лаборатории приходит новая угроза – армия подопытных мутантов, нацеленная на уничтожение человечества.

Список серий 3-го сезона сериала « Зоо-Апокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Нет места лучше дома No Place Like Home
Сезон 3 Серия 1
29 июня 2017
Диаспора Diaspora
Сезон 3 Серия 2
6 июля 2017
Десять лет прошло Ten Years Gone
Сезон 3 Серия 3
13 июля 2017
Добро пожаловать в Терра Доум Welcome to the Terra Dome
Сезон 3 Серия 4
20 июля 2017
Бросьте это, как будто это горячо Drop It Like It's Hot
Сезон 3 Серия 5
27 июля 2017
Оз есть Оз Oz is Oz
Сезон 3 Серия 6
3 августа 2017
Бэм, Бэм, спасибо, Сэм Wham, Bam, Thank You Sam
Сезон 3 Серия 7
10 августа 2017
Ставки на самолет Stakes on a Plane
Сезон 3 Серия 8
17 августа 2017
Черный лес The Black Forest
Сезон 3 Серия 9
24 августа 2017
Однажды в гнезде Once Upon a Time in the Nest
Сезон 3 Серия 10
31 августа 2017
Колыбели и могилы Cradles and Graves
Сезон 3 Серия 11
7 сентября 2017
Вестсайдская история West Side Story
Сезон 3 Серия 12
14 сентября 2017
Барьер The Barrier
Сезон 3 Серия 13
21 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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