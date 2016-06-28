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Постер к 2-му сезону сериала Зоо-Апокалипсис
Киноафиша Сериалы Зоо-Апокалипсис Сезоны Сезон 2

Zoo 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 2-й сезон сериала « Зоо-Апокалипсис»

Во 2-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» команда обнаруживает особь, не подверженную всеобщей мутации животных. Возможно, в ДНК этого леопарда содержится ключ к излечению остальных зверей. Но животное вместе с Джейми находятся в критической ситуации на грани гибели, окруженные зараженными чудовищами. Ребята должна спасти своего коллегу и леопарда, чтобы затем дать человечеству еще один шанс на выживание. Однако их ждет еще один неожиданный удар. Вирус начинает передаваться людям. Вот только на них он действует не так, как на животных, а сразу же убивает. Таким образом, команда теряет своего единственного союзника в правительстве.

Список серий 2-го сезона сериала « Зоо-Апокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
День зверя The Day of the Beast
Сезон 2 Серия 1
28 июня 2016
Каракет Caraquet
Сезон 2 Серия 2
28 июня 2016
Точка столкновения Collision Point
Сезон 2 Серия 3
5 июля 2016
Стены Иерихона The Walls of Jericho
Сезон 2 Серия 4
12 июля 2016
Луна и звезда The Moon and the Star
Сезон 2 Серия 5
19 июля 2016
Секс, ложь и медузы Sex, Lies and Jellyfish
Сезон 2 Серия 6
26 июля 2016
У Джейми есть пистолет Jamie's Got a Gun
Сезон 2 Серия 7
2 августа 2016
Нулевая сумма Zero Sum
Сезон 2 Серия 8
9 августа 2016
Грехи отца Sins of the Father
Сезон 2 Серия 9
16 августа 2016
Дорога из желтого кирпича The Yellow Brick Road
Сезон 2 Серия 10
23 августа 2016
Непредвиденные обстоятельства The Contingency
Сезон 2 Серия 11
30 августа 2016
Пангея Pangaea
Сезон 2 Серия 12
6 сентября 2016
Клементина Clementine
Сезон 2 Серия 13
6 сентября 2016
График выхода всех сериалов
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