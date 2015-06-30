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Постер к 1-му сезону сериала Зоо-Апокалипсис
Киноафиша Сериалы Зоо-Апокалипсис Сезоны Сезон 1

Zoo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала « Зоо-Апокалипсис»

В 1-м сезоне сериала «Зоо-апокалипсис» увлеченный своей работой зоолог Джексон Оз находится в экспедиции в Южной Африке. Он наблюдает за дикими животными в естественной среде обитания, и его внимание привлекает их странное поведение. Сразу несколько биологических видов ведут себя куда более агрессивно по отношению к человеку, чем того требуют их инстинкты. Когда он начинает изучать этот феномен, мужчина с ужасом осознает, что звери больны новым вирусом бешенства, который заставляет их объединяться в стаи и нападать на прямоходящих. Не успевает ученый объявить об открытии, как пандемия распространяется на всю планету.

Список серий 1-го сезона сериала « Зоо-Апокалипсис» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Первая кровь First Blood
Сезон 1 Серия 1
30 июня 2015
Бой или полет Fight or Flight
Сезон 1 Серия 2
7 июля 2015
Молчание цикад The Silence of the Cicadas
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2015
Коллективный разум Pack Mentality
Сезон 1 Серия 4
21 июля 2015
Во всем виноват Лео Blame It on Leo
Сезон 1 Серия 5
28 июля 2015
Это то, что ты слышишь This is What It Sounds Like
Сезон 1 Серия 6
4 августа 2015
Ищейки Sleuths
Сезон 1 Серия 7
11 августа 2015
Сыр стоит один The Cheese Stands Alone
Сезон 1 Серия 8
18 августа 2015
Мурмурация Murmuration
Сезон 1 Серия 9
25 августа 2015
Эмоциональное заражение Emotional Contagion
Сезон 1 Серия 10
1 сентября 2015
Ест, стреляет и уходит Eats, Shoots and Leaves
Сезон 1 Серия 11
8 сентября 2015
Дикость Wild Things
Сезон 1 Серия 12
8 сентября 2015
Этот большой Холм надежды That Great Big Hill of Hope
Сезон 1 Серия 13
15 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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