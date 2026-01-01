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Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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CSI: Место преступления Нью-Йорк
Награды
Награды и номинации «CSI: Место преступления Нью-Йорк»
О сериале
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
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