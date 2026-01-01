Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы CSI: Место преступления Нью-Йорк Награды

Награды и номинации «CSI: Место преступления Нью-Йорк»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Sound Editing for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Stunt Coordination
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
 Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Номинант
Старые махровые полотенца не рву на тряпки и берегу, как зеницу ока: 8 идей смастерить из них нужные штуки для дома
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
Перестал плеваться от дорам, увидев 5 шедевров с Netflix: все лето смотрю только их и останавливаться не планирую
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
Даже Ланнистеры столько не платят: 10 серий «Игры престолов» с самым безумным бюджетом
«Бегущий по лезвию» 50 лет спустя: репликанты возвращаются на Amazon, теперь без Гослинга и Форда
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше