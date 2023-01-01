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Постер к 1-му сезону сериала Дни Турбиных
Киноафиша Сериалы Дни Турбиных Сезоны Сезон 1

Dni Turbinyh 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 1976
Год выпуска 1976
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дни Турбиных»

В 1-м сезоне сериала «Дни Турбиных» действие происходит зимой 1918-1919 годов. Власть в городе кочует от гетмана к директории, после чего от Петлюры — к большевикам. Турбиным и их окружению из дворянского рода необходимо принять непростое решение. Полковник Алексей Турбин со своим братом Николаем хранит верность Белому движению и доблестно защищается от армии петлюровцев, не жалея себя. В это непростое время семья и трое их ближайших друзей — Мышлаевский, Студзинский и Шервинский — встречаются, чтобы отпраздновать вместе Новый год. К ним присоединяется забавный паренек по имени Ларион Суржанский, который состоит в дальнем родстве с Турбиными.

Список серий 1-го сезона сериала «Дни Турбиных» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 1976
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 1976
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 ноября 1976
График выхода всех сериалов
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