В 1-м сезоне сериала «Дни Турбиных» действие происходит зимой 1918-1919 годов. Власть в городе кочует от гетмана к директории, после чего от Петлюры — к большевикам. Турбиным и их окружению из дворянского рода необходимо принять непростое решение. Полковник Алексей Турбин со своим братом Николаем хранит верность Белому движению и доблестно защищается от армии петлюровцев, не жалея себя. В это непростое время семья и трое их ближайших друзей — Мышлаевский, Студзинский и Шервинский — встречаются, чтобы отпраздновать вместе Новый год. К ним присоединяется забавный паренек по имени Ларион Суржанский, который состоит в дальнем родстве с Турбиными.