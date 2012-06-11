В 5-м сезоне сериала «Втайне от родителей» в последний день летней школы Эми и Рики сбегают вместе, оставляя Джона с дедушкой. В частной школе случается пожар, и Дилан оказывается в числе главных подозреваемых из-за своего ночного приключения. Энн чувствует себя оторванной от жизни в Палм-Спрингс после своего каминг-аута. Джордж застает Эшли и Тоби вместе в постели. Визит Бена к родителям Эдриан завершается досадным происшествием и нервным срывом. Тем временем в старшей школе Палм-Спрингс начинается новый учебный год. Но смогут ли ребята вернуться к учебе после таких недетских приключений?