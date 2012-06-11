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Постер к 5-му сезону сериала Втайне от родителей
Киноафиша Сериалы Втайне от родителей Сезоны Сезон 5

The Secret Life of the American Teenager 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Втайне от родителей»

В 5-м сезоне сериала «Втайне от родителей» в последний день летней школы Эми и Рики сбегают вместе, оставляя Джона с дедушкой. В частной школе случается пожар, и Дилан оказывается в числе главных подозреваемых из-за своего ночного приключения. Энн чувствует себя оторванной от жизни в Палм-Спрингс после своего каминг-аута. Джордж застает Эшли и Тоби вместе в постели. Визит Бена к родителям Эдриан завершается досадным происшествием и нервным срывом. Тем временем в старшей школе Палм-Спрингс начинается новый учебный год. Но смогут ли ребята вернуться к учебе после таких недетских приключений?

Список серий 5-го сезона сериала «Втайне от родителей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Начать с... To Begin With…
Сезон 5 Серия 1
11 июня 2012
Шотган Shotgun
Сезон 5 Серия 2
18 июня 2012
Я делаю и я не делаю I Do and I Don't…
Сезон 5 Серия 3
25 июня 2012
Ложь и прощания Lies and Byes
Сезон 5 Серия 4
9 июля 2012
Прошлое Past History
Сезон 5 Серия 5
16 июля 2012
Святые ролики Holy Rollers
Сезон 5 Серия 6
23 июля 2012
Подружки Girlfriends
Сезон 5 Серия 7
30 июля 2012
Установка вещей Setting Things Straight
Сезон 5 Серия 8
6 августа 2012
Недвижимость не продается Property Not For Sale
Сезон 5 Серия 9
13 августа 2012
Сожаления Regrets
Сезон 5 Серия 10
20 августа 2012
Половина Half Over
Сезон 5 Серия 11
27 августа 2012
Дом счастливого отдыха Хеди Hedy's Happy Holiday House
Сезон 5 Серия 12
19 ноября 2012
Каждому свое To Each Her Own
Сезон 5 Серия 13
18 марта 2013
Это чудо It's A Miracle
Сезон 5 Серия 14
25 марта 2013
Развязывание узла Untying The Knot
Сезон 5 Серия 15
1 апреля 2013
Новое и блестящее Shiny and New
Сезон 5 Серия 16
8 апреля 2013
Так Fraid So
Сезон 5 Серия 17
15 апреля 2013
Деньги ни за что Money For Nothin
Сезон 5 Серия 18
22 апреля 2013
Помехи Interference
Сезон 5 Серия 19
29 апреля 2013
Первый и последний First and Last
Сезон 5 Серия 20
6 мая 2013
Все мои сестры со мной All My Sisters With Me
Сезон 5 Серия 21
13 мая 2013
Когда плохие вещи случаются с плохими людьми When Bad Things Happen to Bad People
Сезон 5 Серия 22
20 мая 2013
Пойманный в ловушку Caught in a Trap
Сезон 5 Серия 23
27 мая 2013
Спасибо и до свидания Thank You And Goodbye
Сезон 5 Серия 24
3 июня 2013
График выхода всех сериалов
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