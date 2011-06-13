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Постер к 4-му сезону сериала Втайне от родителей
Киноафиша Сериалы Втайне от родителей Сезоны Сезон 4

The Secret Life of the American Teenager 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 июня 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Втайне от родителей»

В 4-м сезоне сериала «Втайне от родителей» Эдриан оплакивает потерю ребенка, она в глубокой депрессии и не выходит из дома. Рики дает Бену несколько советов по поводу ситуации девушкой. Грейс привозит из путешествия не только новые впечатления, но и большой секрет. Эми переезжает к Рики, но если она хочет продолжать жить самостоятельно, ей придется срочно найти работу. Пользуясь отсутствием домочадцев, Джордж рассматривает возможность капитального ремонта. Бен и его отец расходятся во мнениях по поводу развода. У Джона поднимается небольшая температура, и Эми подвергается первым материнским испытаниям.

Список серий 4-го сезона сериала «Втайне от родителей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Когда одна дверь закрывается When One Door Opens
Сезон 4 Серия 1
13 июня 2011
Другая - открывается Another One Closes
Сезон 4 Серия 2
20 июня 2011
Когда возможность стучит When Opportunity Knocks
Сезон 4 Серия 3
27 июня 2011
Одной ногой за дверью One Foot out the Door
Сезон 4 Серия 4
4 июля 2011
Дыра в стене Hole In The Wall
Сезон 4 Серия 5
11 июля 2011
Не ходи туда Don't Go In There!
Сезон 4 Серия 6
18 июля 2011
Милый Cute
Сезон 4 Серия 7
25 июля 2011
Танцы со звездами Dancing With The Stars
Сезон 4 Серия 8
1 августа 2011
Флип-Флоп Flip Flop
Сезон 4 Серия 9
8 августа 2011
4-1-1
Сезон 4 Серия 10
15 августа 2011
Игры, в которые мы играем The Games We Play
Сезон 4 Серия 11
22 августа 2011
Великолепие Pomp
Сезон 4 Серия 12
29 августа 2011
И обстоятельства And Circumstance
Сезон 4 Серия 13
5 сентября 2011
Курю как девственница Smokin' Like A Virgin
Сезон 4 Серия 14
26 марта 2012
Неповиновение Defiance
Сезон 4 Серия 15
2 апреля 2012
Они должны есть They Gotta Eat
Сезон 4 Серия 16
9 апреля 2012
Вдруг последнее лето Suddenly Last Summer
Сезон 4 Серия 17
16 апреля 2012
Пляж позади The Beach Is Back
Сезон 4 Серия 18
23 апреля 2012
Раскол The Splits
Сезон 4 Серия 19
30 апреля 2012
Странный знакомый Strange Familiar
Сезон 4 Серия 20
7 мая 2012
Альянс Allies
Сезон 4 Серия 21
14 мая 2012
Текст - лучшая вещь The Text Best Thing
Сезон 4 Серия 22
21 мая 2012
4СнП 4snp
Сезон 4 Серия 23
28 мая 2012
Любовь - это любовь Love Is Love
Сезон 4 Серия 24
4 июня 2012
График выхода всех сериалов
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