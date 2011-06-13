В 4-м сезоне сериала «Втайне от родителей» Эдриан оплакивает потерю ребенка, она в глубокой депрессии и не выходит из дома. Рики дает Бену несколько советов по поводу ситуации девушкой. Грейс привозит из путешествия не только новые впечатления, но и большой секрет. Эми переезжает к Рики, но если она хочет продолжать жить самостоятельно, ей придется срочно найти работу. Пользуясь отсутствием домочадцев, Джордж рассматривает возможность капитального ремонта. Бен и его отец расходятся во мнениях по поводу развода. У Джона поднимается небольшая температура, и Эми подвергается первым материнским испытаниям.