В 3-м сезоне сериала «Втайне от родителей» Эдриан говорит Бену, что она не беременна. Он испытывает огромное облегчение, однако все еще сомневается, честна ли она с ним на самом деле. Джордж ведет Эшли к врачу, чтобы обсудить варианты контроля над рождаемостью в семье. Энн Родители Джека переезжают из города в поисках новой работы и дают ему возможность пожить у друга, пока он заканчивает школу. Бен признается Эми в любви, но после этого откровенного разговора почему-то начинает ее избегать. Девушка в замешательстве, но ей некогда об этом думать, ведь ей нужно воспитывать Джона и готовиться к летнему обучению в музыкальной школе.