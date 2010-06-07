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Постер к 3-му сезону сериала Втайне от родителей
Киноафиша Сериалы Втайне от родителей Сезоны Сезон 3

The Secret Life of the American Teenager 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 7 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 26
Продолжительность сезона 18 часов 38 минут
О чем 3-й сезон сериала «Втайне от родителей»

В 3-м сезоне сериала «Втайне от родителей» Эдриан говорит Бену, что она не беременна. Он испытывает огромное облегчение, однако все еще сомневается, честна ли она с ним на самом деле. Джордж ведет Эшли к врачу, чтобы обсудить варианты контроля над рождаемостью в семье. Энн Родители Джека переезжают из города в поисках новой работы и дают ему возможность пожить у друга, пока он заканчивает школу. Бен признается Эми в любви, но после этого откровенного разговора почему-то начинает ее избегать. Девушка в замешательстве, но ей некогда об этом думать, ведь ей нужно воспитывать Джона и готовиться к летнему обучению в музыкальной школе.

 

Список серий 3-го сезона сериала «Втайне от родителей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Переделать Do Over
Сезон 3 Серия 1
7 июня 2010
Выделить положительное Accentuate the Positive
Сезон 3 Серия 2
14 июня 2010
Выбраться из города Get Out of Town
Сезон 3 Серия 3
21 июня 2010
Прощай, Эми Юргенс Goodbye, Amy Juergens
Сезон 3 Серия 4
28 июня 2010
Куда она пошла? Which Way Did She Go?
Сезон 3 Серия 5
5 июля 2010
Она пошла так She Went That A'way
Сезон 3 Серия 6
12 июля 2010
Нью-Йорк, Нью-Йорк New York, New York
Сезон 3 Серия 7
19 июля 2010
Звуки тишины The Sounds of Silence
Сезон 3 Серия 8
26 июля 2010
Цыпленок Цыпа Chicken Little
Сезон 3 Серия 9
2 августа 2010
Возвращение моей девушки My Girlfriends Back
Сезон 3 Серия 10
9 августа 2010
Леди Свобода Lady Liberty
Сезон 3 Серия 11
16 августа 2010
Сладкий и кислый Sweet and Sour
Сезон 3 Серия 12
23 августа 2010
Всю ночь напролет Up All Night
Сезон 3 Серия 13
30 августа 2010
Правила участия Rules of Engagement
Сезон 3 Серия 14
6 сентября 2010
Кому ты доверяешь Who Do You Trust
Сезон 3 Серия 15
28 марта 2011
Зеркала Mirrors
Сезон 3 Серия 16
4 апреля 2011
Угадайте, кто не придет к обеду? Guess Who's Not Coming To Dinner
Сезон 3 Серия 17
11 апреля 2011
Другое предложение Another Proposal
Сезон 3 Серия 18
18 апреля 2011
Глубже и глубже Deeper and Deeper
Сезон 3 Серия 19
25 апреля 2011
Въезд и выезд Moving In and Out
Сезон 3 Серия 20
2 мая 2011
Молодое сердце Young at Heart
Сезон 3 Серия 21
9 мая 2011
Распущенные губы Loose Lips
Сезон 3 Серия 22
16 мая 2011
Второй тур Round II
Сезон 3 Серия 23
23 мая 2011
Это еще не все It's Not Over Till It's Over
Сезон 3 Серия 24
30 мая 2011
Быть... To Be…
Сезон 3 Серия 25
30 мая 2011
... или не быть …or Not To Be
Сезон 3 Серия 26
6 июня 2011
График выхода всех сериалов
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