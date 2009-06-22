Во 2-м сезоне сериала «Втайне от родителей» молодая мать Эми пытается свыкнуться со своим новым статусом и обязанностями. Все лето ей предстоит провести, подтягивая «хвосты» по учебе, зарабатывая деньги для своей семьи и, конечно же, воспитывая новорожденного малыша. Джордж и Эшли пытаются помочь Эми с ее напряженным графиком, но их усилий оказывается недостаточно. Грейс страдает из-за того, что считает себя виноватой в гибели отца. Она изолируется от своих друзей и семьи. Однако Рики не позволяет ей закрыться в себе. Эми пытается найти способ сопровождать Бена в его рабочей поездке.