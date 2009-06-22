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Постер к 2-му сезону сериала Втайне от родителей
Киноафиша Сериалы Втайне от родителей Сезоны Сезон 2

The Secret Life of the American Teenager 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 июня 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 24
Продолжительность сезона 17 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Втайне от родителей»

Во 2-м сезоне сериала «Втайне от родителей» молодая мать Эми пытается свыкнуться со своим новым статусом и обязанностями. Все лето ей предстоит провести, подтягивая «хвосты» по учебе, зарабатывая деньги для своей семьи и, конечно же, воспитывая новорожденного малыша. Джордж и Эшли пытаются помочь Эми с ее напряженным графиком, но их усилий оказывается недостаточно. Грейс страдает из-за того, что считает себя виноватой в гибели отца. Она изолируется от своих друзей и семьи. Однако Рики не позволяет ей закрыться в себе. Эми пытается найти способ сопровождать Бена в его рабочей поездке.

Список серий 2-го сезона сериала «Втайне от родителей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Большие новости The Big One
Сезон 2 Серия 1
22 июня 2009
Что сделано, то сделано What's Done Is Done
Сезон 2 Серия 2
29 июня 2009
В порядке вещей Par for the Course
Сезон 2 Серия 3
6 июля 2009
Чао Ciao
Сезон 2 Серия 4
13 июля 2009
Рожденная свободной Born Free
Сезон 2 Серия 5
20 июля 2009
Лето нашей тревоги The Summer of Our Discontent
Сезон 2 Серия 6
27 июля 2009
Летнее время Summertime
Сезон 2 Серия 7
3 августа 2009
Новый вид зеленых A New Kind of Green
Сезон 2 Серия 8
10 августа 2009
Горячие орехи Hot Nuts
Сезон 2 Серия 9
17 августа 2009
Кто это там обрюхаченный? Knocked Up, Who's There?
Сезон 2 Серия 10
24 августа 2009
Стесненный Cramped
Сезон 2 Серия 11
31 августа 2009
Будь моим, будь моим малышом Be My, Be My Baby
Сезон 2 Серия 12
7 сентября 2009
Ты не понимаешь, что получил You Don't Know What You've Got
Сезон 2 Серия 13
4 января 2010
Пока он не ушел Til It's Gone
Сезон 2 Серия 14
11 января 2010
Любил, но потерял Loved & Lost
Сезон 2 Серия 15
18 января 2010
Просто скажи мне Just Say Me
Сезон 2 Серия 16
25 января 2010
Во второй раз The Second Time Around
Сезон 2 Серия 17
1 февраля 2010
Давайте попробуем снова Let's Try That Again
Сезон 2 Серия 18
8 февраля 2010
Ритм жизни The Rhythm of Life
Сезон 2 Серия 19
15 февраля 2010
Наши ошибки Mistakes Were Made
Сезон 2 Серия 20
22 февраля 2010
Выбор Choices
Сезон 2 Серия 21
1 марта 2010
Хорошие девочки и мальчики Good Girls & Boys
Сезон 2 Серия 22
8 марта 2010
Я получил тебя, малыш I Got You, Babe
Сезон 2 Серия 23
15 марта 2010
Бен это сделал Ben There, Done That
Сезон 2 Серия 24
22 марта 2010
График выхода всех сериалов
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